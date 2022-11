FC Schalke 04 machte mit ihm ein Minusgeschäft – jetzt dreht ein Ex-S04-Talent richtig auf

In der Geschichte des FC Schalke 04 gab es so einige Spieler, die ihren Erwartungen nicht gerecht und dann wieder weggeschickt wurden.

Wie in dem Fall von Bernard Tekpetey. Der FC Schalke 04 holte den Angreifer in der Hoffnung, dass er zu einem Top-Torjäger wird. Nach mehreren Leihen trennten sich die Königsblauen schließlich von dem Stürmer, der jetzt mächtig aufdreht.

FC Schalke 04 ließ ihn ziehen

Der FC Schalke holte Bernard Tepketey 2016 vom ghanaischen Klub Unistar SA. Zunächst spielte der Angreifer in der Reservemannschaft der Königsblauen, ehe er sich langsam auch für die Profis zeigen konnte. Doch es folgte die erste Leihe zum SCR Altach. Dort konnte er sich beweisen und S04 holte ihn wieder. Allerdings folgte direkt der Verkauf an den SC Paderborn für 150.000 Euro.

Erneut konnte Tekpetey überzeugen, Schalke holte ihn per Rückkaufklausel für 2,5 Millionen aus Paderborn zurück, nur um ihn dann wieder 2019 an Fortuna Düsseldorf zu verleihen. Als er ein Jahr später zurückkam, folgte wieder das gleiche Spiel. Der Stürmer wurde dieses Mal an den bulgarischen Klub Ludogorets verliehen. 2021 hatte das Theater ein Ende, als Tekpetey für 900.000 Euro endgültig verkauft wurde und in Bulgarien blieb.

Dort blüht der Ghanaer mittlerweile richtig auf und beweist auch Torjäger-Qualitäten, die man beim FC Schalke 04 gerne gesehen hätte. In der vergangenen Spielzeit kam Tekpetey auf sieben Tore und sechs Vorlagen, eine Verletzung hielt ihn sogar eine Zeit lang zurück.

FC Schalke 04: Ex-Talent blüht richtig auf

Mit Ludogorets holte er sich dann auch sogar die bulgarische Meisterschaft und qualifizierte sich für die Champions-League-Qualifikation. Allerdings scheiterte Tekpetey mit seinem Klub und musste in die Europa League. Dort schaffte der Ex-Profi des FC Schalke 04 nicht, sich für die Endrunde zu qualifizierten. Stattdessen geht es jetzt weiter in der Conference League.

Noch mehr News:

Da wo er in der vergangenen Spielzeit aufgehört hat, macht er jetzt in diesem Jahr genauso weiter. Tekpetey erzielte bislang in 15 Spielen acht Tore und bereitete drei Treffer vor. In Bulgarien bekommt der Stürmer die Anerkennung und auch die Spielzeit. Diese wurde ihm in Gelsenkirchen verwehrt.

In seiner Zeit bei den Königsblauen kam Bernard Tekpetey auf lediglich drei Pflichtspieleinsätze.