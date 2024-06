Beim FC Schalke 04 ein Publikumsliebling: Jetzt steht ein Ex-Profi vor einer ungewissen Zukunft

In der langen Historie des FC Schalke 04 gab es auch mal erfolgreichere Zeiten, auch wenn es für viele Fußballfans angesichts der aktuellen Lage der Königsblauen nur schwer zu verstehen ist. Tatsächlich spielte S04 in der Champions League. Die Knappen hatten dabei einige Stars im Team, die mittlerweile alle überall in Europa verstreut sind.

Dazu zählt auch Benjamin Stambouli. Der Franzose war bei den Fans des FC Schalke 04 beliebt – nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz. Nach seinem Abgang ist der Mittelfeldspieler mittlerweile wieder in seiner Heimat. Wie es in seiner Karriere weitergeht? Aktuell steht er vor einer ungewissen Zukunft.

Beim FC Schalke 04 ein Publikumsliebling

Nach dem bitteren Abstieg in die 2. Bundesliga hatte Benjamin Stambouli den FC Schalke 04 verlassen. 133 Pflichtspiele absolvierte er für den Revierklub, war sogar Kapitän der Mannschaft. Er gehörte trotz des Absturzes zu den wenigen Publikumslieblingen im Team. Umso emotional war daher auch sein Abschied.

Auch interessant: FC Schalke 04: Klub verkündet es – Wiedersehen mit Aufstiegsheld offiziell

Für Stambouli ging es im Sommer 2021 in die Türkei zu Adana Demirspor. Nach drei Jahren und 93 Partien löste der Franzose seinen Vertrag beim türkischen Klub Anfang Februar auf.

„Aufgrund des Wunsches von Benjamin Stambouli, nach dem Tod seines Vaters bei seiner Familie zu sein, haben wir beschlossen, uns im gegenseitigen Einvernehmen von unserem Spieler zu trennen. Wir bedanken uns bei Stambouli für seine Dienste für unseren Verein und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Karriere“, hieß es in der Mitteilung von Adana Demirspor.

Wie geht es für Stambouli weiter?

Familiäre Gründe waren es, weshalb der ehemalige Profi des FC Schalke 04 sieben Jahre nach seinem Abschied wieder in seine Heimat zurückkehrte und bei Stade Reims einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb. In der Rückrunde konnte der defensive Mittelfeldspieler allerdings nur sieben Partien absolvieren. Eine Muskelverletzung verhinderte mehr Spiele.

Mehr Nachrichten für dich:

Nun ist der Vertrag beim französischen Erstligisten ausgelaufen. Wie es für ihn weitergeht, ist unklar. Stambouli selbst will mit seinen 33 Jahren auf jeden Fall weitermachen, wie er zuletzt betonte. Ob es bei Reims sein wird, wird sich zeigen. Immerhin: Gleich in seinem ersten Spiel gegen den FC Toulouse (2:3) konnte er eine Vorlage beisteuern.