FC Schalke 04: Fans vermissen Molinari beim großen Trainerbeben – das steckt dahinter

Thomas Reis krempelt den FC Schalke 04 auf links. Nach dem Urlaubsende sorgt der Cheftrainer gleich mal für einen Paukenschlag. Die Aufgaben im Trainerteam werden neu verteilt. Reis stärkt sich und seinen Vertrauten Markus Gellhaus. Andere müssen weichen.

So zum Beispiel Mike Büskens, der künftig bei Spielen nicht mehr auf der Bank Platz nehmen wird. Einen Namen vermissten die Fans des FC Schalke 04 beim Trainerbeben aber: Beniamino Molinari. Was wird aus ihm? S04 gibt Auskunft.

FC Schalke 04: Trainername fehlt

Reis will mit den Knappen den maximalen Erfolg – sprich den Klassenerhalt. Dafür will er die Führungshoheit. In Zukunft sollen von der S04-Bank nicht mehr alle Leute reinrufen. Die Spieler sollen auf ihn hören.

Dafür wandern neben Büskens auch Matthias Kreutzer auf die Tribüne. Sein analytischer Blick soll dem FC Schalke 04 künftig live von oben helfen. Kreutzer wird dafür während der Spiele mit Gellhaus in Kontakt stehen, der die Infos dann an Reis weiterleitet. Doch bei allen Ankündigungen tauchte der Name von Molinari nicht auf.

Das ist der Grund

Prompt rätselten die Fans der Knappen. Molinari kam im Sommer als Teil des Kramer-Teams nach Gelsenkirchen. Steht er jetzt etwa vor dem Aus? Der FC Schalke 04 hält sich über die neuen Aufgaben des Italieners zwar noch bedeckt, gab gegenüber DER WESTEN aber Auskunft zu den Hintergründen.

„Beniamino ist erst am Mittwoch aus dem Urlaub zurückgekommen, daher konnte der Trainer noch nicht in Ruhe persönlich mit ihm sprechen“, sagte S04-Sprecherin Pia Lisa Kienel. „Wie bei allen anderen Mitgliedern des Trainerteams auch, möchte er erst das persönliche Gespräch führen, bevor sich öffentlich geäußert wird.“

FC Schalke 04: Vorbereitung startet

Wie es für Molinari weiter geht, dürfte also in Kürze verkündet werden. Mittlerweile sind die Knappen schon wieder zwei Tage im Training. Bis Weihnachten stehen jetzt drei Testspiele auf dem Programm.

Weitere Nachrichten:

Nach einem kurzen zweiten Urlaub hebt der S04-Tross in die Türkei ab, wo ein Trainingslager und zwei weitere Tests warten. Kurz darauf startet die Bundesliga. Das große Ziel beim FC Schalke 04 bleibt unverändert: der Klassenerhalt.