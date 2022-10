FC Schalke 04 gibt es offiziell bekannt – herber Rückschlag für S04

Die aktuelle sportliche Situation des FC Schalke 04 ist durchaus prekär. Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und der Entlassung von Trainer Frank Kramer müssen sich die Schalker nun einer neuen, weiteren Herausforderung stellen.

Das Auswärtsspiel bei Hertha BSC scheint für den FC Schalke 04 schon weit vor dem Anpfiff zum Scheitern verurteilt zu sein. Wie nun bekannt wurde, fällt nämlich für das Spiel in der Hauptstadt ein Stammspieler aus – und zwei weitere sind angeschlagen.

FC Schalke o4: Leo Greiml vor Operation

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, muss der FC Schalke 04 in den kommenden Wochen auf Leo Greiml verzichten. Der Österreicher hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen. Der Innenverteidiger am Freitag operiert wird. Greiml steht den Schalkern somit bis mindestens Jahresende nicht zur Verfügung.

Neben Greiml wird der Interimstrainer der Königsblauen aller Voraussicht nach auch auf Cedric Brunner und Tom Krauß verzichten müssen. Brunner ist seitdem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim angeschlagen, während Krauß mit Adduktorenproblem zu kämpfen hat.

Das könnte dich auch interessieren: FC Schalke 04: Kramer-Aus bringt Sportdirektor Schröder in die Bredouille

FC Schalke 04: Wie sieht die königsblaue Abwehr aus?

Noch immer ist nicht sicher, wer am Sonntag in Berlin auf der Trainerbank der Schalker sitzen wird. Eins ist allerdings klar: Wer auch immer es sein wird, er wird das Problem haben eine stabile Abwehr aufs Feld zu schicken. Nachdem nun auch Greiml ausfällt, ist Maya Yoshida der letzte gelernte Innenverteidiger im Kader der Schalker.

Mehr News zum FC Schalke 04: Bei den Knappen scheiterte er – jetzt zittert eine ganze Liga vor ihm

Sollte der Interimscoach nicht auf die Optionen Matriciani oder Kral zurückgreifen, wie es sein Vorgänger im DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim gemacht hat und damit gescheitert ist, bliebe ihm noch die Option einen Spieler der Knappenschmiede zum Profidebüt zu verhelfen. Zuletzt spielte so beispielsweise David Lelle im Training der Schalker Profis vor. Möglicherweise ist er ja ein Kandidat, um die Lücke in der Abwehr der Schalker zu stopfen (Mehr dazu erfährst du hier!).