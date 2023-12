FC Schalke 04: Fans wegen Ouedraogo in heller Aufregung – Top-Klub macht ernst

Bei den Partien des FC Schalke 04 wird er sehnlichst vermisst, zeigte zu Beginn der Saison direkt, was für ein Talent er hat. Assan Ouedraogo ist die große Überraschung bei den Königsblauen – trotz des verpatzten Starts.

Das Mega-Juwel fehlt aktuell und wird dem FC Schalke 04 erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen. Um den 17-Jährigen ranken sich seit einigen Monaten hartnäckige Gerüchte über einen Abgang. Nun soll ein Top-Klub erste Maßnahmen anstreben.

FC Schalke 04: Aufregung um Ouedraogo

Er ist U17-Europameister und feierte vergangene Woche den Weltmeistertitel mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft – auch wenn er lediglich in zwei Spielen zum Einsatz kam und nach seiner Syndesmosen-Verletzung zum FC Schalke 04 zurückkehrte. Assan Ouedraogo sorgt schon in jungen Jahren für viel Aufregung.

Beim Revierklub erwischte er einen Traumstart, wurde zum Leistungsträger. Doch dann kam die U17-WM dazu, bei der er sich schwer verletzte. In 2023 wird er für die Knappen nicht mehr auflaufen. Für 2024 will das Top-Talent wieder angreifen und in der Rückrunde mit S04 für positivere Ergebnisse sorgen. Im Sommer könnte dann der Hammer folgen.

Denn Ouedraogo ist heiß begehrt. Sowohl deutsche als auch europäische Teams sind an dem Youngster dran. In Deutschland sind es Bayern München, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, die ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Medienberichten zufolge gab es bereits mit verschiedenen Partien erste Gespräche. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Top-Klub macht ernst

Besonders Leipzig ist an dem Talent interessiert. So sollen die Roten Bullen laut „Sky“ den nächsten Schritt wagen und Ouedraogo bereits ein schriftliches Angebot übermittelt haben. Mit dem FC Schalke 04 hat der zweifache DFB-Pokalsieger allerdings noch keinen Kontakt aufgenommen.

Was würde für den S04 bei einem Abgang rausspringen? In seinem Vertrag soll Ouedraogo eine Klausel verankert haben. Laut dieser Klausel soll er den Klub für bis zu zwölf Millionen Euro festgeschriebene Ablöse im kommenden Sommer verlassen können, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten.