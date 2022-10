FC Schalke 04: Besonderes Spiel? Ex-Coach macht vor Wiedersehen klare Ansage

Nach drei Niederlagen in Folge hofft der FC Schalke 04 wieder in die Spur zu finden. Die Möglichkeit haben die Königsblauen am Freitag (14. Oktober, 20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen Trainer des FC Schalke 04: Andre Breitenreiter. Ob es ein besonderes Spiel für den Hoffenheim-Coach wird? Auf der Pressekonferenz hatte er eine deutliche Antwort.

FC Schalke 04: Wiedersehen mit Ex-Coach

In der Saison 2015/16 übernahm Andre Breitenreiter den FC Schalke 04, nachdem sich der Klub von Roberto di Matteo trennte. Nach nur 12 Monaten war aber auch seine Zeit bei den Königsblauen schon wieder vorbei.

Jetzt kommt es zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch (12. Oktober) wurde Breitenreiter gefragt, ob es für ihn ein besonderes Spiel sei.

„Ich verbinde damit keine anderen Emotionen als sonst“, sagte der 49-Jährige deutlich: „Für mich ist das ein ganz normales Spiel.“

FC Schalke 04: Breitenreiter will drei Punkte

Für den Trainer sei dabei lediglich besonders, dass „wir zweimal innerhalb weniger Tage gegeneinander spielen“, erklärte der TSG-Trainer. Denn nach dem Spiel in der Bundesliga am Freitag, folgt wenige Tage später das Heimspiel der Hoffenheimer gegen die Knappen in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Gegen Schalke machte Breitenreiter auch eine deutliche Ansage: „Wir fahren hin, wollen die drei Punkte mitnehmen und uns belohnen.“ Danach werden sich die Kraichgauer auf das Pokalspiel vorbereiten.

Allerdings ist es nicht nur für Breitenreiter ein Wiedersehen. Denn mit Sebastian Rudy und Ozan Kabak kehren zwei ehemalige Profis des FC Schalke 04 zurück nach Gelsenkirchen. Kabak verließ die Knappen erst im Sommer in Richtung Kraichgau. Beide Spieler konnten ihren Erwartungen bei S04 nicht gerecht werden.