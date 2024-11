Schalke 04: Diskussion um Juwel lässt Elgert wüten – Trainer-Ikone haut auf den Tisch

Bei Schalke 04 sind die Schreie nach der Beförderung von eigenen Nachwuchstalenten in den vergangenen Wochen und Monaten wieder größer geworden. Taylan Bulut und Max Grüger sind dabei die besten Beispiele, wie schnell Eigengewächse zu echten Leistungsträgern werden können.

Eine ähnliche Entwicklung erhoffen sich die Schalke-04-Fans auch von U19-Shootingstar Zaid Amoussou-Tchibara. Der Stürmer schießt die A-Jugend-Bundesliga kurz und klein, ist der Erfolgsgarant des S04-Nachwuchses. Doch sein Trainer möchte es mit dem 18-Jährigen nicht überstürzen.

Schalke 04: Diskussionen um Amoussou-Tchibara

Norbert Elgert ist einer erfahrensten und besten Jugendtrainern Deutschlands. Der Kult-Coach hat schon so manchen Superstar hervorgebracht. Viele junge Spieler wechseln nur seinetwegen in die Knappenschmiede. So auch Amoussou-Tchibara, den Königsblau 2023 von Leverkusen abwerben konnte.

Der togolesische Angreifer hat seither eine bärenstarke Entwicklung hingelegt, kommt in der laufenden Saison in 15 Pflichtspielen auf 21 Torbeteiligungen. Amoussou-Tchibara wird mehr und mehr der Shottingstar der Knappenschmiede. Daher wollen viele S04-Fans ihn schnellstmöglich bei den Profis sehen.

Für die U23 hat er bereits debütiert, doch der Sprung zu den Profis könnte sich noch verzögern. „Irgendwann wünsche ich mir, dass man mal auf mich hört. Ich mache das jetzt 30 Jahre und länger und auf dem Gebiet bin ich Spezialist. Und wahrscheinlich bei aller Bescheidenheit einer der Weltbesten“, so Elgert.

S04 droht der Super-GAU

Es bringe nichts, ständig Leute zu pushen und zu fordern. Zuletzt sprach Elgert gegenüber „Revier Sport“ davon, dass Amoussou-Tchibara noch Zeit benötige und man vielleicht im Januar oder Februar weitersehen könnte. Allerdings geht es bei dem S04-Stürmer nicht nur darum, ihn für die Profis zu gewinnen und somit ein starkes Talent noch in dieser Saison hochzuziehen.

Und doch: Während der Länderspielpause nahm Amoussou-Tchibara zumindest am Training der Profi-Mannschaft teil. Ob daraus aber schon jetzt etwas Dauerhaftes wird, muss sich erst noch zeigen.