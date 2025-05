FC Schalke 04: Nach „beschämender“ Saison: S04-Star mit heftiger Kritik

Die Saison des FC Schalke 04 war eine zum Vergessen – und sie neigt sich nun dem Ende zu. Am letzten Spieltag empfängt Königsblau die SV Elversberg, der noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Für Schalke 04 ist somit nicht mit einem versöhnlichen Saisonabschluss zu rechnen.

Die Kritik an der Mannschaft ist groß – zu oft enttäuschten die Profis. Bis auf wenige Ausnahmen haben es die Spieler nicht geschafft, auf dem Platz zu überzeugen. Auch Amin Younes stand dabei immer im Fokus der Kritik.

FC Schalke 04: Star mit Selbstkritik

„Natürlich ist das frustrierend und beschämend“, sagte der offensive Mittelfeldmann in einer Medienrunde. In der laufenden Spielzeit kommt Younes auf 24 Einsätze, zwei Tore und zwei Vorlagen für S04 – zu wenig, wenn man auf die Stimmen der Fans hört.

Der 31-Jährige kann den „Frust der Fans“ nachvollziehen, betont aber, dass die Situation auch innerhalb der Mannschaft spuren hinterlässt: „Es ist Frust dabei, ich will nicht, dass man denkt, dass die Mannschaft die Situation einfach so hinnimmt und, dass ich nach Hause fahre und mir einen schönen Tag mache.“ Younes betont weiter:“ Ich bin der Kritischste mit mir selbst.“

Fimpel befördert U23-Spieler

Am vergangenen Spieltag rettete sich der FC Schalke 04 endgültig – und das trotz einer fast schon wehrlosen Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf (0:2). Nur dank der Pleite Braunschweigs ist Schalke auch nächste Saison sicher zweitklassig.

Interimscoach Jakob Fimpel zieht für das letzte Spiel Konsequenzen und setzt ein deutliches Zeichen: Drei Spieler aus der U23 wurden für die Trainingswoche vor dem Elversberg-Spiel in die Profimannschaft befördert – ein Signal an die Mannschaft. Darunter auch ein erfahrener Mann wie Pierre-Michel Lasogga ist dabei. Eins ist sicher: Für den FC Schalke 04 wird es am letzten Spieltag vorrangig nicht um Punkte gehen, sondern um sich würdig aus der Saison zu verabschieden.