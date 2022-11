FC Schalke 04: Ex-S04-Star muss auf die Tribüne – folgt jetzt die spektakuläre Rückkehr?

Zu seiner besten Zeit in der Bundesliga schlug der FC Schalke 04 zu und holte Adam Szalai nach Gelsenkirchen. Doch bei den Königsblauen konnte der Angreifer nie richtig überzeugen.

Nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 probierte er es bei einigen Mannschaften, wurde aber hier auch nicht glücklich. Jetzt muss Szalai sogar bei seinem neuen Klub auf die Tribüne. Es könnte allerdings zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

FC Schalke 04: Ex-S04-Star muss auf die Tribüne

Anfang des Jahres löste Adam Szalai seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 auf, damit er zum FC Basel wechseln konnte. Doch auch da läuft es für den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 nicht so, wie er es sich erhofft hat.

Nachdem Szalai zum Beginn der Saison noch in der Startelf gestanden und dort gute Leistungen gezeigt hat, nominierte ihn Trainer Alex Frei zuletzt nicht mal mehr für den Kader des FC Basel. Auch aus dem Mannschaftstraining wurde der Ungar nun verbannt.

Gründe für die Suspendierung nannte der Klub nicht, Szalai ging vor Gericht. Am 10. November entschied das Zivilgericht Basel, dass die Maßnahme unrechtmäßig ist. „Ich freue mich, dass ich ab 14. November 2022 wieder in das Mannschaftstraining der ersten Mannschaft des FC Basel einsteigen kann“, schrieb der Spieler bei Instagram. Doch Spiele für den FCB wird er mit Sicherheit nicht mehr machen, weshalb ein Wechsel im Raum stehe.

Szalai vor Rückkehr zum Ex-Klub?

Dabei könnte es wohl auch zu einer spektakulären Rückkehr in die Bundesliga kommen und das zum FSV Mainz 05. „Wenn ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, bringt Adam mich um“, sagt der aktuelle Sportvorstand der Mainzer Christian Heidel gegenüber dem „Kicker“ und lacht laut.

Mehr News:

„Ich finde es sehr schade, dass es in Basel anscheinend nicht lange gut funktioniert hat. Adam ist immer herzlich willkommen in Mainz, aber wir hatten null Komma null Kontakt, um ihn wieder hierher zu holen. Es war damals seine Entscheidung, die wir verstanden und mitgetragen haben. Über eine Rückholaktion haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht“, so der Sportvorstand weiter.

Ob für Szalai nach 2010 und 2019 nun die dritte Rückkehr zu den Mainzern erfolgt?