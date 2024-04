FC Schalke 04: Mega-News vor Nürnberg-Duell – DAS kommt zur perfekten Zeit

In der 2. Bundesliga bahnt sich ein dramatischer Abstiegskampf an. Mittendrin ist auch der FC Schalke 04. Die Königsblauen stehen aber mittlerweile etwas besser in der Tabelle dar, als noch vor einigen Wochen. Damals herrschte schon fast Weltuntergangsstimmung in Gelsenkirchen.

Doch vor der Begegnung gegen den 1. FC Nürnberg (13. April, 20.30 Uhr) gibt es plötzlich sehr gute Nachrichten. Die Abstiegskonkurrenten des FC Schalke 04 patzen. Für S04 kommt das mehr als gelegen.

FC Schalke 04: Mega-News vor Nürnberg

Es ist alles so spannend! Gleich sieben Klubs kämpfen um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Die Abstände zueinander sind extrem knapp. Der FC Schalke 04 steht aktuell auf dem 13. Platz mit 32 Punkten. Drei Punkte gegen Nürnberg und man könnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern.

Denn: Am Freitagabend verloren gleich zwei Konkurrenten und verpassten dabei Befreiungsschläge. Hansa Rostock konnte trotz 20.000 mitgereister Fans gegen Hertha BSC nicht punkten. Der Ost-Klub verlor deutlich mit 0:4 in der Hauptstadt.

Deutlich bitterer war es für den 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer führten bei Greuther Fürth bis zur 54. Minute, ehe der Ausgleich fiel. In der Nachspielzeit kam es dann richtig übel. Fürth erzielte das 2:1 und schockte die Lauterer, die damit weiterhin auf den vorletzten Platz in der Tabelle bleiben werden. Sollte Königsblau gegen Nürnberg gewinnen, würde der Rückstand auf fünf Punkte anwachsen.

S04 jetzt gefordert

Die zwei Niederlagen wird auch sicherlich der FC Schalke 04 mitbekommen haben. Wenn es gegen den 1. FC Nürnberg geht, wird die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts alles geben, um einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Mit 35 Punkten würde dann alles wieder deutlich entspannter aussehen in Gelsenkirchen.

Neben Rostock, Kaiserslautern und Schalke sind auch noch Wiesbaden, Magdeburg und Braunschweig im Einsatz und kämpfen um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Seit einigen Wochen ist auch Schlusslicht Osnabrück wieder voll dabei. Auf einen Nicht-Abstiegsplatz sind es allerdings sieben Zähler.