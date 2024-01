FC Schalke 04 zerfällt in seine Einzelteile! Fans fällen nach Lautern-Debakel knallhartes Urteil

Nach dem bitteren Rückrunden-Auftakt gegen den HSV (0:2) sollte beim FC Schalke 04 eine Reaktion gezeigt werden. Beim 1. FC Kaiserslautern gab es dagegen eine Klatsche für die Königsblauen.

Im Kellerduell gegen den Traditionsverein aus der Pfalz ging der FC Schalke 04 nach einer desolaten Leistung mit 1:4 unter. Da half auch der Treffer von Rückkehrer Darko Churlinov nichts. Die S04-Fans haben den Glauben an ihre Mannschaft verloren.

FC Schalke 04 zerfällt in Einzelteile

Normalerweise erkennt man schon in den ersten Minuten einer Partie, ob eine Mannschaft gewillt ist, zu gewinnen. Am Freitagabend (26. Januar) sah es beim FC Schalke 04 ganz und gar nicht danach aus, als würden die Königsblauen die drei Punkte mit zurück nach Gelsenkirchen nehmen. Stattdessen war Kaiserslautern die deutlich bessere Mannschaft und ging verdient früh in Führung. Nach einem Torwartfehler von Ralf Fährmann stand Ache goldrichtig.

Auch interessant: Kaiserslautern – Schalke: Alle Highlights der Partie

Von S04 kam danach absolut gar nichts. In der Offensive waren Simon Terodde und Co. harmlos, in der Abwehr wackeliger denn je. Nach dem Seitenwechsel reagierte Karel Geraerts und brachte Darko Chrulinov. Der Nordmazedonier brauchte nur fünf Minuten, um gleich zum 1:1 zu treffen.

Doch nur acht Minuten später war es dann wieder Ache, der nach einer Flanke mutterseelenallein zum 2:1 einköpfte. Was danach passierte, war einfach nur unfassbar. S04 zerfiel in Einzelteile. In der 67. Minute traf Stojilkovic zum 3:1 und nur drei Minuten später erhöhte Opoku auf 4:1 für Kaiserslautern. Schalke zeigte absolut keine Gegenwehr.

Fans verlieren Glauben an S04-Team

Es war wieder einmal eine grottenschlechte Leistung der Mannschaft des FC Schalke 04. Auch die Fans haben den Glauben an ihre Mannschaft verloren, obwohl noch 15 Spieltage zu spielen sind. Viel schlimmer: Manche glauben sogar nicht einmal mehr an den Klassenerhalt. „Wer so spielt, steigt ab. Das ist ne Katastrophe“, „Immer, wenn man denkt, es geht nicht schlechter, kommt Schalke und beweist das Gegenteil“ und „Auch wenn wir nicht auf einem Abstiegsplatz sind, stehen wir als erster Absteiger meiner Meinung nach schon fest“, heißt es unter anderem von den Anhängern auf X (ehemals Twitter).

Mehr Nachrichten für dich:

Durch die Niederlage gegen Kaiserslautern ist S04 auf den 15. Platz abgerutscht. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock, die beide noch am Wochenende spielen. Läuft es richtig mies, steht S04 in den kommenden Wochen auf einem Abstiegsplatz.