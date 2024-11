FC Schalke 04: Totale Eskalation im Training – S04-Stars fassungslos

Was ist da denn bitte passiert? Die Mannschaft des FC Schalke 04 bereitet sich derzeit akribisch auf das Liga-Duell gegen den Hamburger SV vor. Es ist der Auftakt zu einem absoluten Mammut-Programm für die Knappen (hier mehr dazu lesen).

Trotzdem darf neben aller Ernsthaftigkeit im Training auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Jetzt sorgte Ron Schallenberg für einen Moment, der seine Mitspieler völlig eskalieren ließ. Kann er das auch im Spiel für den FC Schalke 04 umsetzen?

FC Schalke 04: Schallenberg in bester Klaus-Fischer-Manier

Ron Schallenberg ist beim S04 vor allem für sein robustes Auftreten in der Defensive, weniger für einen ausgeprägten Torriecher bekannt. Vielleicht konnten seine Teamkollegen auch deshalb kaum glauben, was die im Training sahen. Ein Video, welches Schalke auf YouTube veröffentlichte, zeigt, wie eine Trainingseinheit mit einer einzigen Aktion eskalieren kann.

Zu sehen ist Schallenberg im Strafraum beim Abschluss-Training. Die Flanke, die von außerhalb des Bildes herein segelt, versenkt er kurzerhand in bester Klaus-Fischer-Manier per Fallrückzieher im Tor. Und damit nimmt der Wahnsinn beim FC Schalke 04 seinen Lauf.

Mitspieler fassungslos

Seine umstehenden Teamkollegen können gar nicht glauben, was sie da gerade gesehen haben. Viele schlagen fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen. Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann springt völlig entgeistert über das Feld. Justin Heekeren sackt gar auf die Knie. So etwas dürfte Schallenberg wohl noch nicht gelungen sein.

Auch die Fans sind begeistert. „Wenn er das im Stadion bringt, wird’s laut“, kommentiert einer. „Da isser, unser neuer 9er“, meint ein anderer scherzhaft angesichts der Stürmersucher auf Schalke.

FC Schalke 04: Wegweisende Spiele

Vielleicht nimmt Schallenberg ja den Mut mit, auch im Spiel mal etwas zu versuchen. Die Anhänger würden sich über solche spektakulären Aktionen sicher freuen – vor allem, wenn sie von Erfolg gekrönt sind.

Der FC Schalke 04 steht vor wegweisenden Wochen. Man braucht dringend Punkte, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Andernfalls dürften die kleinen Momente der Freude noch weniger werden.