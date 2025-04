FC Schalke 04: Mega-Derby steht bevor! Jetzt melden sich die S04-Legenden zu Wort

In dieser Saison kommen die Fans des FC Schalke 04 nicht auf den lang ersehnten Genuss des Revierderbys. Von einem Duell gegen den BVB ist Königsblau derzeit meilenweit entfernt. Der Aufstieg in die Bundesliga liegt in weiter Ferne.

Abseits der Profimannschaft des Revierklubs kommen die Fans des S04 am Wochenende jedoch auf ihre Kosten. Der FC Schalke 04 steht ausgerechnet gegen Schwarz-gelb vor dem wichtigsten Spiel der Saison. Dafür haben sich sogar einige Klub-Legenden zu Wort gemeldet.

FC Schalke 04: Höger und Co. heizen S04-Frauen ein

Am Sonntag (27. April, 15 Uhr) ist es soweit. Im Revierderby der Frauenteams von Borussia Dortmund und Schalke 04 geht es nicht nur um die Vorherrschaft im Ruhrpott, sondern auch um Tabellenplatz eins. Derzeit grüßt der BVB mit einem Punkt Vorsprung auf den S04 von der Spitze des Tableaus. Königsblau kann mit einem Auswärtssieg also vorbeiziehen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wildes Trainer-Gerücht! Wird ER der Van-Wonderen-Nachfolger?

Um dem Team von Stefan Colmsee den letzten Motivationsschub vor dem Derby mitzugeben, haben sich jetzt einige Schalke-Legenden zu Wort gemeldet. So zum Beispiel Marco Höger: „Mädels, Derby steht an, wichtiges Spiel des Jahres. Gebt Gas, haut sie weg, viel Glück.“ Auch andere ehemalige Schalke-Profis kommen über die sozialen Medien des Revierklubs zu Wort.

Ausverkauftes Haus

So auch Jermaine Jones. Der langjährige Schalker machte sich mit seiner Brutalo-Grätsche gegen Dortmunds Kevin Großkreutz einst zum absoluten Publikumsliebling. Umso mehr dürfte seine Ansage die S04-Frauen nun motivieren: „Ich weiß, wie es ist, ein Derby gegen den BVB zu spielen. Geht hin, holt euch den Sieg“. Auch Ex-Aufstiegskapitän Dietmar „Didi“ Schacht meldet sich: „Kämpft für unseren Verein, holt euch den Derbysieg“.

Die Schalker Frauen erhalten also prominente Unterstützung vor dem großen Derby gegen den BVB, in dem die Protagonistinnen eine gewaltige Kulisse erwartet. Mehr dazu erfährst Du hier. Übrigens: Im Westfalenpokal treffen beide Rivalen danach aufeinander. Dann geht es im Endspiel sogar um den Titel. Diese Begegnung findet am 1. Juni statt.