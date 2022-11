FC Schalke 04: Plant Reis mit Boujellab? Das sagt der S04-Trainer

Der erste „Neuzugang“ für den Winter steht beim FC Schalke 04 schon fest. Mit Nassim Boujellab kehrt ein Juwel zurück. Die Nachwuchshoffnung war zuletzt nach Finnland verliehen. Er kommt nun als nationaler Meister und mit jeder Menge neuer Erfahrung zurück.

Als Mittelfeldspieler könnte er dem FC Schalke 04 neue Kreativität geben. Nur: Dazu müsste Neu-Trainer Thomas Reis mit dem 23-Jährigen überhaupt planen. Vor dem Spiel gegen den FC Bayern München sprach Reis jetzt über Boujellab.

FC Schalke 04 und Boujellab stürzen ab

Boujellab verkörpert das, was die Fans auf Schalke gerne sehen. Der gebürtige Hagener durchlief ab der U16 alle Nachwuchsmannschaften der Königsblauen. Mit seinen Leistungen empfahl er sich für die Profis. Dort debütierte er 2019 unter Huub Stevens.

Doch dann begann sowohl für den Verein, als auch für Boujellab eine schwierige Zeit. Schalke verstrickte sich immer mehr in den Abstiegssumpf, aus dem es 2021 dann kein Entkommen mehr gab.

Boujellab hat Tief hinter sich gelassen

Boujellab durfte bei der Mission Wiederaufstieg nicht mithelfen, wurde nach Ingolstadt verliehen. Dort war er Anfang des Jahres suspendiert und die Leihe aufgelöst. Stattdessen ging es für ihn nach Helsinki. Dort konnte er sein Tief hinter sich lassen, sogar Champions-League-Qualifikation und Europa League spielen.

Mit einem Titel in der Tasche kehrt er nun also zurück. Ob er ein Kandidat für Reis ist? „Ich habe mit ihm noch nicht gesprochen“, erklärte der Trainer des FC Schalke 04 am Freitag (11. November). Für ihn zähle aktuell nur das Hier und Jetzt.

FC Schalke 04: Reis will Gespräche führen

Dementsprechend sei Boujellab erst ab Januar eventuell ein Thema. Jedoch wolle er mit Beginn der Winterpause das Gespräch suchen, „um mich vorzustellen“, berichtet Reis. Ob er den Rückkehrer letztlich integriert, wird sich zeigen.

Weitere Neuigkeiten:

Boujellab selbst hat auf jeden Fall Lust auf die Aufgabe Klassenerhalt. Er könne es „kaum erwarten, zu meinem Herzensverein FC Schalke 04 zurückzukehren und in den blau-weißen Farben alles zu geben, um gemeinsam mit den Jungs um den Klassenerhalt zu kämpfen“, schrieb er vor wenigen Tagen auf Instagram.