FC Schalke 04: Abwehr gegen Leipzig unterirdisch! Hilfe ist schon im Anmarsch

Drei Gegentore gegen Eintracht Frankfurt, vier Gegentore gegen RB Leipzig in einer Halbzeit – beim FC Schalke 04 passt es hinten und vorne nicht. Die Stürmer treffen nicht und die Abwehr ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Will S04 die Klasse halten, muss vor allem in der Defensive Stabilität her.

Da trifft es sich gut, dass der FC Schalke 04 wohl kurz vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers steht. Moritz Jenz vom FC Lorient soll sich sogar noch am Dienstag (24. Januar) auf den Weg nach Gelsenkirchen gemacht haben.

FC Schalke 04: Kann Jenz die Probleme lösen?

Offensiv fehlt es zwar immer noch an Toren, Schalke spielt im neuen Jahr aber deutlich gefährlicher nach vorne. Katastrophal ist aber weiterhin die Abwehr. Hinten läuft extrem wenig zusammen. Gegen die Frankfurter ließ man sich drei Mal viel zu einfach düpieren, gegen RB Leipzig war das Spiel schon nach 45 Minuten (4:0) so gut wie gelaufen. Gegenwehr? Fehlanzeige.

Was zu Beginn der Transferphase nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stand, wird nach den ersten zwei Spielen nun fast unabdinglich. Der FC Schalke 04 braucht noch einen neuen Innenverteidiger. Das Innenverteidiger-Duo Maya Yoshida und Henning Matriciani funktioniert nicht, ist viel zu wackelig. Sepp van den Berg ist noch nicht wieder fit.

Jenz schon auf dem Weg nach Gelsenkirchen

Die Lösung für das S04-Problem ist möglicherweise schon auf dem Weg nach Gelsenkirchen. Moritz Jenz soll laut dem Transferexperten Gianluca Di Marzio kurz vor einem Wechsel zu Schalke stehen. Der 23-Jährige komme demnach per Leihe mit Kaufoption. Einem Bericht des Portals „Transfermarkt.de“ zufolge habe sich Jenz schon von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet und sei nach Deutschland gereist.

Moritz Jenz ist aktuell noch vom FC Lorient an Celtic Glasgow verliehen. Die Leihe des Deutschen soll aber abgebrochen werden. Sein Weg führe ihn den Berichten zufolge zurück in seine Heimat Deutschland. Jenz wurde in Berlin geboren, wechselte 2015 von Tennis Borussia Berlin in die Jugend des FC Fulham. Über Lausanne landete er 2021 beim FC Lorient. Seit Sommer steht er für Celtic Glasgow auf dem Platz (19 Einsätze, 2 Tore). Jetzt könnte er dem FC Schalke 04 aus der Misere helfen.