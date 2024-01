FC Schalke 04: Nächster Hammer bahnt sich an – war’s das für Fährmann endgültig?

Beim FC Schalke 04 ist das leidige Dauer-Thema zurück: die Torhüter-Diskussion. Nach dem schwachen Auftritt von Ralf Fährmann gegen den 1. FC Kaiserslautern bahnt sich bei den Königsblauen der nächste Torwartwechsel an.

Marius Müller steht vor einer Rückkehr in Schalke-Tor, Ralf Fährmann droht erneut die Bank. Für ihn könnte sein Einsatz gegen Kaiserslautern sogar der letzte für den FC Schalke 04 gewesen sein.

FC Schalke 04: Fliegt Fährmann schon wieder aus dem Tor?

„Ralf Fährmann ist die Nummer eins“, sagte Schalkes Trainer Karel Geraerts noch zu Beginn des Trainingslagers in Portugal und erstickte damit eine Torhüter-Diskussion im Keim. Zwei Pflichtspiele später könnten seine Worte schon nur noch Schall und Rauch sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bahnt sich beim FC Schalke 04 der nächste Torwart-Wechsel an. Marius Müller steht vor einer Rückkehr zwischen die Pfosten. Nach dem Fährmann in Lautern zweimal patzte, sagte Geraerts zwar: „Es bringt nichts, mit dem Finger auf Ralf zu zeigen und den Torwart verantwortlich zu machen.“ Allerdings kündigte er auch an, das zu „tun, was das Beste für das Team ist.“

Und das ist offensichtlich ein Torwart-Wechsel. Müller stand zu Saisonbeginn zwischen den Pfosten, als Fährmann verletzungsbedingt fehlte und erkämpfte sich so den Stammplatz unter Trainer Thomas Reis. Als sich Müller schließlich am 6. Spieltag verletzte, wendete sich das Blatt wieder. Fährmann wurde wieder die Nummer eins – bis jetzt.

War’s das für Fährmann?

Müller soll gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (3. Februar) ins Schalke Tor zurückkehren und die Defensive endlich stabilisieren. Der 30-Jährige ist nach seinem Sehnenabriss im Adduktorenbereich wieder vollständig fit, saß gegen den HSV und Lautern schon wieder auf der Bank.

Für Fährmann könnte es das endgültige Aus bei Schalke bedeuten. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2025, doch ob es noch einmal eine Rückkehr ins Schalke-Tor gibt? Schwierig.