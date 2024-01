FC Schalke 04 testet Probespieler – winkt ihm bald ein S04-Vertrag?

Tag für Tag warten die Fans des FC Schalke 04 gespannt darauf, ob ihr Lieblingsverein endlich einen neuen Spieler verkündet. Seit dem 1. Januar 2024 ist der Transfermarkt geöffnet und die Königsblauen haben die Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Doch bislang ist noch nichts passiert.

Ändert sich das vielleicht bald? Denn der FC Schalke 04 testet gerade einen Probespieler. Der Youngster darf im Training zeigen, was er drauf hat. Vielleicht winkt ihm sogar ein S04-Vertrag.

FC Schalke 04 testet Probespieler

Bei dem Spieler handelt es sich um den 17-jährigen Edward Davids, der aktuell bei der zweiten Mannschaft von Philadelphia Union unter Vertrag steht. Wie der Journalist Jose Roberto Nunez berichtet, ist der Youngster im Training des FC Schalke 04 und darf sich hier unter Beweis stellen.

Genauere Angaben, wie etwa bei welcher Mannschaft Davids trainiert, machte er nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es sich hierbei um die Regionalligamannschaft des Revierklubs handelt.

Davids verbrachte einige Zeit als Jugendspieler in der Akademie von New York Red Bull, ehe er zurück in seine Heimat nach Philadelphia kehrte. Nun erhofft der Mittelstürmer sich einen Profivertrag in Europa – am besten bei den Königsblauen.

Schnappt S04 bei US-Talent zu?

Der Youngster soll dem Journalisten nach sogar einen guten Eindruck im Training der U23 des FC Schalke 04 hinterlassen haben. Die Reservemannschaft befindet sich derzeit ebenfalls noch in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Regionalliga West und bestreitet in den kommenden Wochen noch zwei Testspiele.

Am Mittwoch (17. Januar, 14 Uhr) steht das Heimspiel gegen Fortuna Köln an und anschließend gastiert der SV Schermbeck am Sonntag (21. Januar, 15 Uhr) bei Königsblau. Ob Davids dann im Team von Trainer Jakob Fimpel auch bei den Testspielen mitwirken kann, ist unklar.

In der Regionalliga West stehen die Knappen derzeit auf den 8. Tabellenplatz. Für das Fimpel-Team war es eine starke Hinrunde mit 29 Punkten. Der Abstand auf die Abstiegsplätze ist groß. Der einzige Aufstiegsplatz ist dagegen aber auch ziemlich weit entfernt.