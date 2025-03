FC Schalke 04: Nach Younes-Seitenhieb – Münster schießt scharf gegen S04 zurück

Auch wenn der knappe 1:0-Erfolg des FC Schalke 04 gegen Preußen Münster schon einige Tage zurückliegt, sorgten Aussagen nach dem Spiel weiterhin für mächtig Aufregung. Angefangen hatte S04-Profi Amin Younes, dem die Spielweise des Gegners ganz und gar nicht gefiel.

Die Worte des Stars des FC Schalke 04 kamen bei den Münsteranern nicht gut an. Der Aufsteiger zeigte sich darüber ebenfalls wenig erfreut und reagierte direkt.

FC Schalke 04: Münster-Antwort nach Amin-Seitenhieb

Was war passiert? Der FC Schalke 04 konnte sich knapp mit 1:0 gegen Preußen Münster durchsetzen und drei wichtige Punkte einfachen. Nach dem Spiel äußerte sich Amin Younes zur Spielweise des Gegners. Besonders die ständigen langen Einwürfe nervten den Mittelfeldspieler.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nach Hammer-Debüt – Karius spricht plötzlich über Heekeren

„Das ist keine Reklame für den Fußball. Ganz ehrlich: Es kommen über 60.000 Leute hierhin und schauen sich Einwürfe an. Ich hätte jetzt Besseres zu tun am Freitagabend. Da gucke ich lieber Kugelstoßen“, sagte Younes nach der Partie.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Darüber kann man nur lachen. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen bei solchen Leistungen in diesem Jahr“, lautet die knallharte Reaktion von Preußen-Kapitän Marc Lorenz, der diese langen Einwürfe immer wieder in den Strafraum der Schalker brachte, ohne allerdings für Gefahr zu sorgen.

„Konzentrieren uns nur auf uns“

Auch Sport-Geschäftsführer Ole Kittner reagierte in der „Bild“ darauf: „Wir konzentrieren uns auf uns, haben unsere Ziele und werden keine Zeit und Energie für sowas verschwenden.“ In Münster sind diese Aussagen vom FC Schalke 04 also erstmal egal. Viel wichtiger wird nun der Kampf um den Klassenerhalt sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Königsblauen haben dafür schon mal einen großen Schritt gemacht. Aber nicht nur das: Auch die Konkurrenz hat ihren Anteil dafür getan. Keiner der Mannschaften, die in der Tabelle hinter S04 liegen, konnte dreifach punkten. So haben die Knappen den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen können.