FC Schalke 04 zwischen Himmel und Hölle – Fans stellen jetzt klare Forderung

Die Laune beim FC Schalke 04 könnte in diesen Tagen wohl besser sein. Der Revierklub hat einen Horror-Auftritt in Darmstadt (0:2) hinter sich, nach dem die Angst vor einem erneuten Abstiegskampf wieder größer wird.

Doch nicht nur auf dem Rasen brodelt es derzeit bei Königsblau. Die kürzlich ans Tageslicht gekommenen Rücktrittsgedanken von Trainer Kees van Wonderen sorgen beim FC Schalke 04 für unerwartete Diskussionen. Ein echtes Gefühlschaos beim S04. Jetzt haben die Fans nur noch eine Forderung!

FC Schalke 04: Fans fordern Sieg gegen Münster

Am Freitag (28. Februar) ist Preußen Münster in der Gelsenkirchener Veltins-Arena zu Gast. Im NRW-Duell geht es für beide Mannschaften um Einiges: Der SCP liegt auf Tabellenplatz 15 und hat nur vier Punkte Rückstand auf Königsblau. Die Knappen können sich mit einem Sieg wiederum viel Luft im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga verschaffen. Eine große Chance für Schalke.

Für viele S04-Fans ist die Marschroute daher klar: „Gewinnen, egal wie. Sonst wird es mehr als ungemütlich. Wir brauchen bei diesem Spiel keinen einzigen Hosenscheißer“ oder „Am Freitag kommt es darauf an, ich erwarte, dass den Spielern die Situation bewusst ist, dass der Ligaerhalt noch lange nicht in trockenen Tüchern ist“, heißt unter anderem von den S04-Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Richtungsweisende Wochen für S04

Sollte Schalke 04 den Abstiegskracher gegen Münster im heimischen Stadion jedoch in den Sand setzen, könnte die Luft für Trainer Kees van Wonderen wieder dünn werden. Gewinnt Eintracht Braunschweig, derzeit auf Tabellenplatz 16 liegend, einen Tag später seinen Abstiegskracher gegen Ulm, hat Schalke sogar nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Ein Horrorszenario für Königsblau, das es tunlichst zu vermeiden gilt. Mit einem Heimsieg dürften jedenfalls vorerst viele Gemüter beim Revierklub beruhigt werden.