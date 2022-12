FC Schalke 04: Polizei von S04-Fans enttäuscht – „Eindeutig einen herben Vertrauensbruch“

Mit einer beeindruckenden Choreographie sorgten die Fans des FC Schalke 04 bei der 0:2-Pleite im Oktober gegen den SC Freiburg weltweit für Staunen. Nur bei der Polizei kam sie überhaupt nicht gut an.

Rund zwei Monate danach ist die Polizei Gelsenkirchen noch immer verärgert von den Ultras des FC Schalke 04. Jetzt gibt es sogar eine klare Forderung in Richtung der S04-Fans.

FC Schalke 04: Polizei von S04-Fans enttäuscht

Es war eine sehenswerte Choreo, die die Schalke-Fans am 30. Oktober auf die Beine gestellt haben. Vor dem Einlaufen der beiden Mannschaften beim Heimspiel gegen den SC Freiburg präsentierten die S04-Anhänger ein riesiges Plastik-Banner, das ein übergroßes Trikot zeigte. Dabei wurden auch Rauchtöpfe gezündet, was der Polizei und der Feuerwehr überhaupt nicht gefiel. Der Rauch entwich nicht so schnell, wie von den Ultras vielleicht erhofft und landete dann auf dem Spielfeld. Anschließend musste die Partie kurz unterbrochen werden.

Polizei und Feuerwehr genehmigten die angemeldete Choreo, wussten aber nichts von dem Pyrotechnik-Einsatz. Bereits nach dem Spiel sprachen sie von einem „Vertrauensbruch“ und erneuerten ihren Vorwurf jetzt.

„Grundsätzlich ist der Austausch mit Schalke über Frau Rühl-Hamers als Zuständige bei S04 großartig“, sagte der stellvertretende Behördenleiter der Polizei Peter Both gegenüber der „WAZ“ und fügte hinzu: „Aber: Leider spielt die organisierte Fanszene nicht mit.“

„Eindeutig einen herben Vertrauensbruch“

Daher habe das Freiburg-Spiel „eindeutig einen herben Vertrauensbruch“ bedeutet, so Both weiter. „Und auch der unangemeldete Marsch von Hunderten Schalke-Fans über die Kurt-Schumacher-Straße, die vor dem Spiel gegen Bochum eine Stunde lang blockiert war, war denkbar ungeeignet, an dem Verhältnis etwas zu ändern.“

Vor Schalke – Freiburg präsentierten die Ultras eine irre Choreo. Foto: IMAGO/Nordphoto

Die Beziehung zwischen Teilen der Schalker Fan-Szene und der Polizei ist bereits seit langem angespannt. „Wenn bald zehn Jahre nach dem Polizei-Einsatz beim Spiel gegen Paok Saloniki immer noch die Devise gilt: Mit der Polizei redet man nicht, dann werden wir nie eine Lösung finden“, erklärt Both. Damals haben S04-Anhänger ein Banner einer befreundeten Fan-Gruppierung des Vereins Vardar Skopje im Champions-League-Spiel gegen Paok Thessaloniki aufgehangen, was den griechischen Fans gar nicht gefiel. Anschließend stürmte die Polizei sehr harsch die Nordkurve und wollte die Flagge einkassieren. Dabei wurden auch Schlagstöcke und Pfefferspray verwendet.

Bis heute haben die Ultras und auch viele Fans des FC Schalke 04 diesen Polizei-Einsatz nicht vergessen. Das wirkt sich nach wie vor auf Choreografien im Stadion aus. Both hat jetzt eine klare Forderung, damit das Stadionerlebnis positiv ausfällt: „Dazu bedarf es der Bereitschaft von Ultras und Co., sich mit uns an einen Tisch zu setzen und über geplante Fan-Aktionen vor, während oder nach den Spielen offen und ehrlich zu reden.“ Er glaube fest daran, dass es in der Arena wieder Choreografien geben wird, „wir müssen das Ziel nur gemeinsam erreichen.“