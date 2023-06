Wow, DAS hat wirklich niemand kommen sehen. Am Mittwochnachmittag ließ der FC Schalke 04 die Bombe platzen. Die Knappen gaben die Verpflichtung von Pierre-Michel Lasogga bekannt!

Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit will es der Stürmer nochmal wissen. Beim FC Schalke 04 kommt er ausschließlich in der U23 zum Einsatz. Für ein Talent der Knappen sind das allerdings keine guten Neuigkeiten.

FC Schalke 04: Lasogga zurück

Deutschland, England, Katar – während seiner Profi-Karriere hat der Stürmer so manche Stadt kennenlernen dürfen. Nun kehrt er allerdings dorthin zurück, wo alles begann. Von 1999 bis 2006 war Lasogga Teil der Knappenschmiede, ehe es ihn weiterzog.

++ Wiedersehen mit dem alten Trainer? S04 möchte Ex-Reis-Schützling verpflichten ++

Nun, mit zarten 31 Jahren, unterschreibt er erneut in Gelsenkirchen. In der U23 soll er Führungsspieler sein und mit seiner Erfahrung die zahlreichen Talente an die Hand nehmen und ihnen bei der Entwicklung helfen. Das gilt auch für eines der größten Talente beim FC Schalke 04: Keke Topp.

Keke Topp zwischen den Stühlen

Hinter dem 19-Jährigen liegt eine überragende A-Junioren-Saison. Topp traf nahezu aus jeder Lage. Schon länger fordern zahlreiche Fans, dass er eine Chance bei den Profis bekommt. Das ist zur neuen Saison auch definitiv geplant. Jedoch ist die Konkurrenz in Liga zwei mit Simon Terodde und Sebastian Polter enorm.

Spielzeit verspricht vor allem die U23 – auch um den Übergang von Junior zu Profi zu meistern. Doch dort setzt man ihm mit Lasogga nun ebenfalls einen namhaften Spieler vor die Brust, der allein aufgrund seines Werdegangs unangefochten sein dürfte.

FC Schalke 04: So ist der Plan

Jedoch berichtet „Sky“, dass es eine klare Absprache zwischen den Knappen und seinem Juwel gebe. Demnach bekomme er bei den Profis wie bereits erwähnt die Chance, sich zu beweisen. Findet er in der Mannschaft von Thomas Reis nicht statt, sind Einsätze in der U23 garantiert!

Die wichtigsten Infos liest du hier:

Tatsächlich hat man sich wohl darauf verständigt, dass in diesem Fall Lasogga Platz machen müsste. Die Stürmer-Situation beim FC Schalke 04 wird in der kommenden Spielzeit jedenfalls höchst interessant.