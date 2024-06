FC Schalke 04: Versprechen für die Zukunft? S04 nimmt Talent unter Vertrag

Nicht nur bei den Profis des FC Schalke 04 laufen die Planungen für die nächste Saison bereits auf Hochtouren – auch die U23 der Schalker schlägt nach einer Abgangswelle ordentlich auf dem Transfermarkt zu.

Mit Pablo Zahnen Martinez präsentierte die Schalker Zweitvertretung jetzt Neuzugang Nummer vier – und der könnte in Zukunft auch jemand für die erste Mannschaft des FC Schalke 04 werden. Martinez ist nämlich gerade einmal 19 Jahre alt und kommt frisch aus der A-Jugend.

FC Schalke 04: U23 holt Innenverteidiger-Talent aus Köln

In der abgelaufenen Saison kam Zahnen Martinez in der A-Jugend Bundesliga 14 Mal für Viktoria Köln zum Einsatz. Ab Sommer wird er erstmals im Herren-Bereich aktiv sein. Der Innenverteidiger verstärkt die U23 des FC Schalke 04 in der Regionalliga West.

„Pablo ist ein zweikampfstarker Verteidiger, der über eine hohe Spielintelligenz verfügt. Für sein junges Alter ist er schon sehr klar in seinem Spiel. Mit seinem starken Charakter wird er uns auch außerhalb des Platzes helfen“, schwärmt U23-Trainer Jakob Fimpel vom 19-Jährigen.

Martinez begann seine Laufbahn beim SV Kyllburg. Über den JFV Wittlicher Tal führte sein Weg 2019 schließlich zu Eintracht Frankfurt. Im Januar 2023 verließ er die Eintracht aber wieder und ging zu Viktoria Köln. Dort lief er nun anderthalb Jahre in der A-Junioren Bundesliga auf.

Versprechen für die Zukunft?

Seinen nächsten Schritt macht der 19-Jährige indessen in der U23 des FC Schalke 04. Dort ist er zunächst auch fest eingeplant. Angesichts seines jungen Alters besteht aber dennoch die Möglichkeit, dass er sich stark weiterentwickelt und irgendwann sogar den Sprung zu den Profis schaffen könnte.

Nach Seok-ju Hong (Viktoria Köln), Tidiane Touré (1. FC Köln II) und Niklas Frese (1. FC Gievenbeck) ist Zahnen Martinez der fünfte Neuzugang der Schalker Reserve.