FC Schalke 04: Profitiert S04 jetzt von der Bundestagswahl?

Vier Wochen nach der Bundestagswahl deutet vieles darauf hin, dass der FC Schalke 04 zum Nutznießer des Wahlergebnisses werden könnte. Dabei geht es um die Suche nach einem neuen Sportvorstand und gescheiterte Pläne eines alten Bekannten. Aber der Reihe nach.

Oliver Ruhnert hatte neun Jahre für den FC Schalke 04 gearbeitet. Zwischen 2008 und 2017 war Ruhnert bei S04 zunächst als Scout, zwischendurch kurzzeitig als Trainer der 2. Mannschaft und die längste Zeit als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig, ehe er sich im Sommer 2017 dem 1. FC Union Berlin anschloss.

Einst bei Schalke, zuletzt bei Union: Oliver Ruhnert

Dort leistete er bis zuletzt hervorragende Arbeit. Mit ihm als Chefscout schaffte Union den sensationellen Sprung von der 2. Liga bis in die Champions League. Saison für Saison gelang den Berlinern ein Transfer-Coup nach dem anderen.

Zu Jahresbeginn ließ er sein Amt vorerst ruhen. Oliver Ruhnert engagierte sich beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und wollte mit der Partei in den Bundestag einziehen. Die Wähler hatten jedoch andere Pläne und ließen das BSW nicht über die entscheidende Fünf-Prozent-Hürde klettern.

Ruhnert vor Rückkehr nach Schalke?

Und so ist der Traum vom Einzug in den Bundestag für Ruhnert schnell wieder geplatzt. Nun will der 53-Jährige zurück in den Profi-Fußball – aber wohin genau? Die Bundestagswahl-Niederlage liegt mittlerweile schon vier Wochen zurück, aber seinen zuvor nur pausierten Dienst bei Union Berlin hat Ruhnert laut „Bild“ noch nicht wieder angetreten.

Stattdessen stehen die Zeichen bei Ruhnert in Berlin auf Abschied, heißt es in dem Bericht. Gespräche zwischen ihm und Union-Präsident Dirk Zingler seien mehrmals verschoben worden. Schlägt der FC Schalke jetzt zu? S04 sucht schließlich immer noch händeringend nach einem neuen Sportvorstand.

Wenn es nach Norbert Elgert ginge, wäre die Tinte unter Ruhnerts Vertrag bei den Königsblauen lieber gestern als heute trocken. „Wenn man den aus meiner Sicht Besten kriegen kann, dann sollte man alles dafür tun, ihn zu bekommen“, so Schalkes U19-Trainer.