FC Schalke 04: Konkurrent verkündet Deal – S04-Fans schauen neidisch zu

Die Planungen für die neue Saison dürften in der Chefetage des FC Schalke 04 derzeit auf Hochtouren laufen. Mit der Verpflichtung von Trainer Miron Muslic ist der erste Schritt getan, nun müssen Verbesserungen im Profikader her.

Während der S04 also versucht, sich in der kommenden Spielzeit wieder in ruhigere Gewässer zu hieven, rüstet ein Konkurrent derzeit mächtig auf. Nun geht dieser Klub einen drastischen Schritt. Die Fans des FC Schalke 04 können nur neidisch zuschauen.

FC Schalke 04: Nürnberg verkündet Scouting-Deal

Vieles macht aktuell den Anschein, als würde der 1. FC Nürnberg vieles richtig machen. Durch die Verkäufe von Stefanos Tzmias, Can Uzun oder Finn Jeltsch darf sich der „Club“ über hohe Transfereinnahmen freuen, die dem Verein eine rosige Zukunft bescheren könnten. Nicht wenige sehen in der Mannschaft von Miroslav Klose einen Geheimfavoriten im Kampf um die Aufstiegsplätze in der kommenden Zweitligasaison.

Nun gehen die Nürnberger einen drastischen Schritt. Wie der Verein bekanntgegeben hat, kooperiert man ab der kommenden Saison mit „Jamestown Analytics“, eines der innovativsten und besten Unternehmen in Sachen Daten-Scouting. Auch Brighton & Hove Albion arbeitet mit „Jamestown Analytics“ zusammen – ein Klub, der in der Vergangenheit immer wieder dafür bekannt war, große Talente zu verpflichten und entwickeln.

„Nürnberg legt richtig los“

Das Besondere: Das Scouting-Unternehmen kooperiert aus jeder Liga nur mit einem einzigen Verein. Dass die Wahl in der zweiten Bundesliga nun auf den FCN gefallen ist, ehrt Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou umso mehr: „Für uns ist es eine Auszeichnung, dass sich JTA für eine Partnerschaft mit uns entschieden hat“, so der 49-Jährige.

In den sozialen Medien zeigten sich viele Schalke-Fans beeindruckt von der Meldung. Ein „X“-User schreibt: „Nürnberg legt richtig los. Wir werden noch einige super spannende Transfers sehen. Genau der richtige Zeitpunkt.“ Ein anderer S04-Anhänger schreibt: „War glaube noch nie so eifersüchtig auf etwas. So etwas ist viel mehr wert als ein starker Transfer und ist ein Riesen-Schritt in die richtige Richtung.“