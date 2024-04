FC Schalke 04 im Glück! Nach dem Sieg folgt die nächste gute Nachricht

Das 2:0 gegen Nürnberg war ein Meilenstein Richtung Klassenerhalt. Während fast die komplette Konkurrenz verlor, konnte der FC Schalke 04 den dringend nötigen Befreiungsschlag landen.

Doch damit nicht genug. Das Spiel war gerade erst vorbei, da gab es beim FC Schalke 04 schon die nächste gute Nachricht. Ein schmerzlich vermisster Spieler steht vor der Rückkehr.

FC Schalke 04: Nächste gute Nachricht

Mehrere gute Nachrichten hintereinander? Das ist man auf Schalke gar nicht mehr gewohnt. Das Theater um Schoko-Shake und Draxler-Degradierung vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg hatte das auch nicht gerade erwarten lassen. Doch das Wochenende wurde aus Schalker Sicht ein Traum.

Erst die Fanparty mit den Freunden aus Mittelfranken, dann ein wichtiger Heimsieg. Obendrein patzte die Konkurrenz – Wiesbaden, Rostock, Kaiserslautern und Osnabrück verloren allesamt und machten den 29. Spieltag zu einem Schalke-Spieltag. Und es wurde noch besser. Nach dem Spiel hatte Karel Geraerts weitere gute Nachrichten für die Fans.

Soppy und Ouedraogo vor Rückkehr

Nach dem kurzfristigen Ausfall wegen muskulärer Probleme wird Juwel Assan Ouedraogo schon bald im Teamtraining zurückerwartet, soll eine Option beim anstehenden Auswärtsspiel bei der SV Elversberg (Freitag, 18.30 Uhr) sein. Gleiches gilt auch für Brandon Soppy.

Der Winter-Neuzugang hatte sich in seinen ersten drei Spielen für den FC Schalke 04 als große Verstärkung in der Problemzone Rechtsverteidigung erwiesen. Dann aber zog sich der Franzose eine schwerere Muskelverletzung zu, fällt seither aus. Bei den Knappen war man davon ausgegangen, dass er auch noch eine ganze Weile fehlen wird. Nun aber folgte eine Wende im positivsten Sinne. Schon vor Nürnberg kehrte er ins Mannschaftstraining zurück, in Elversberg soll auch er wieder dabei sein.

Nach dem 2:0 gegen Nürnberg sagte Karel Geraerts der „WAZ": „Ich glaube, Brandon kann nächste Woche wieder trainieren und spielen." Damit bietet sich dem Trainer des FC Schalke 04 wohl ein wahres Luxus-Problem.