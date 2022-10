FC Schalke 04: Doppelpass diskutiert über Trainer – plötzlich fällt DIESER Name

Trotz 0:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ist Trainer Frank Kramer weiterhin beim FC Schalke 04 im Amt. S04 hält (noch) an seinem Coach fest. Kramer bekommt noch einmal eine Gnadenfrist, muss aber schon am Dienstag im DFB-Pokal liefern.

Im Doppelpass bei Sport1 hat Frank Kramer von einigen Experten Rückendeckung bekommen. Sie finden, dass der Trainer des FC Schalke 04 von Anfang an zu schlecht aufgenommen worden ist. Aber auch über einen Nachfolger wird diskutiert, da fällt plötzlich ein altbekannter Name.

FC Schalke 04: Kramer wackelt

„Frank Kramer hatte vom ersten Tag an keine Chance“, sagte Ex-Trainer Markus Babbel im Doppelpass. „Es wundert mich, dass die Medien so negativ mit dem wichtigsten Mann im Verein umgehen“, so Babbel. Kramer würde ständig vorgehalten, „was für Fehler er macht“ und „wie man auf die Idee kommt, ihn zu holen“.

Auch Effenberg sieht bei Kramer eine fehlende Unterstützung. „Trainer sind die ärmsten Schweine“, so Effenberg. „Ein Trainer, der nicht die Unterstützung des Umfeldes hat, vom Vorstand, vom Sportchef, der ist verloren.“

Dass Kramer aber möglicherweise schon in der nächsten Woche nicht mehr Trainer auf Schalke ist, ruft schon jetzt die Frage auf: Wer könnte den FC Schalke 04 aus der Krise führen?

Plötzlich wird DIESER Name diskutiert

Bei den Fans wird ein Name heiß diskutiert: Felix Magath. Der frühere Schalke-Coach rettete in der vergangenen Saison Hertha BSC vor dem Abstieg. Für Effenberg ist Magath jetzt aber noch kein Thema.

Feuerwehrmann Felix Magath als Retter des FC Schalke 04? Foto: IMAGO / Eibner

„Ich glaube, dass wir im Februar, März über Felix Magath nochmal intensiver reden werden – bei der ein oder anderen Mannschaft. Ich glaube nicht in dieser Konstellation mit Schalke 04“, so Effenberg.

Büskens wieder Schalke-Cheftrainer?

Babbel könnte sich vorstellen, dass Mike Büskens wieder übernimmt: „Du hast mit Mike Büskens natürlich eine Trainer-Legende auf Schalke. Büskens ist mit dem Verein aufgestiegen. Ähnlich wie bei Rose und Terzic in Dortmund sitzt dir immer jemand im Nacken, der jederzeit deinen Posten übernehmen könnte.“

Zunächst einmal bleibt aber Frank Kramer im Amt. Schon am Dienstag im Pokal gegen die TSG Hoffenheim könnte er das Ruder rumreißen.