FC Magdeburg – Schalke 04: Fans halten den Atem an – nächste Verletzung bei S04-Star?

Das kann Königsblau jetzt überhaupt nicht gebrauchen! Im Auswärtsspiel FC Magdeburg – Schalke 04 gab es für den Pottklub erneut eine bittere Schrecksekunde – ein Leistungsträger musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Paul Seguin den Gelsenkirchenern gefehlt. Droht nach dem Spiel FC Magdeburg – Schalke 04 nun erneut der Ausfall? Das wäre eine echte Hiobsbotschaft für den Zweitligisten!

FC Magdeburg – Schalke 04: Seguin angeschlagen ausgewechselt

Knapp 70 Minuten war er wieder das Herz und der Kopf des Schalker Spiels: Seguin ist und bleibt einer der wichtigsten Spieler bei Königsblau. Umso bitterer wäre ein erneuter Ausfall des Mittelfeldakteurs. Doch 20 Minuten vor Schluss musste er verletzt runter.

Nach einem Sprint fasste sich der 29-Jährige sich an die Wade und setzte sich anschließend auf den Rasen. Zunächst versuchte der Routinier noch weiterzuspielen. Doch es ging für Seguin nicht weiter – der Spielmacher musste raus. In diesem Moment dürfte sich wohl jeder Schalker gedacht haben:“Bitte nicht schon wieder“.

Denn Seguin fehlte bereits in den vergangenen zwei Wochen aufgrund einer Krankheit und muskulärer Probleme – unter anderem in der Wade. Er verpasste sowohl das Auswärtsspiel in Nürnberg (1:3) als auch das Pokalspiel in Aalen (0:2).

Muss S04 erneut auf Seguin verzichten?

S04-Coach Karel Geraerts betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass Seguin eine der zentralen Säulen für sein Spiel sei. Sollte Seguin nun erneut ausfallen, wäre das nicht nur angesichts der schweren Spiele vor der Länderspielpause enorm bitter. Königsblau empfängt zunächst Köln (Sonntag, 01. September, 13.30 Uhr) und eine Woche später geht es für die Geraerts-Elf nach Karlsruhe (Freitag, 13. September, 18.30 Uhr).

Auf Schalke hofft man nun, dass es lediglich eine kleine Blessur ist und Seguin schon am kommenden Wochenende mit von der Partie sein kann – denn ein Ausfall wäre für Königsblau nur schwer zu verkraften.