FC Schalke 04: Ex-Juwel macht plötzlich auf sich aufmerksam – S04-Bosse sehen ganz genau hin

„Das kann doch nicht wahr sein!“ – dieser oder ähnliche Gedanken dürften vielen Fans des FC Schalke 04 stets durch den Kopf schießen, wenn sie sehen, dass ehemalige S04-Flops bei ihren neuen Vereinen immer wieder zünden.

Das neuste Beispiel ist Rabbi Matondo. Offiziell steht er zwar noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag, ist derzeit aber ausgeliehen. Zwar benötigte Matondo auch in Belgien Anlaufzeit, doch jetzt scheint der Knoten geplatzt sein. Sportdirektor Rouven Schröder wird die Situation genau verfolgen.

FC Schake 04: Matondo kann in Belgien endlich glänzen – zur Freude des S04

Neun Millionen bezahlten die Knappen einst für den Waliser. Matondo galt in der Jugend von Manchester City als verheißungsvolles Juwel. Groß waren die S04-Hoffnungen, dass er einen ähnlich erfolgreichen Weg wie ein gewisser Jadon Sancho beim Revierrivalen aus Dortmund einschlagen könnte.

Matondo wird nach seinem Treffer bejubelt. Foto: imago images/Panoramic International

Diesem Ruf wurde Matondo allerdings nie gerecht. Nachdem er bereits vergangene Saison bei Stoke City geparkt wurde, folgte in diesem Sommer eine Leihe zu Cercle Brügge. Beim belgischen Erstligisten fiel er mit einer Verletzung zu Saisonbeginn aus und musste anschließend um Einsatzzeit kämpfen.

Jetzt scheint er allerdings angekommen zu sein. Nachdem er bereits vergangene Woche beim Sieg gegen KV Mechelen seinen Premieren-Treffer für Brügge erzielen konnte, legte er beim 2:0-Erfolg gegen KV Kortrijk nach.

Mit einem Doppelpack schoss er seine Mannschaft im Alleingang zum Sieg. Nach dem zweiten Erfolg in Serie kehrt in Brügge auch die Hoffnung im Abstiegskampf zurück. Derzeit liegen Matondo und Co. auf dem Relegationsplatz, haben aber nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.

Darum hofft Schalke 04, dass sich Matondo weiterhin beweist

Matondos Leistungsexplosion dürfte auch auf Schalke mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen worden sein. Immerhin vereinbarten S04 und Brügge im Sommer eine Kaufoption, die im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen soll.

Spielt Matondo im Kampf um den Klassenerhalt mit seinen Treffern eine entscheidende Rolle, könnte das im kommenden Sommer die königsblaue Kasse klingeln lassen.