Mit dieser Verpflichtung sorgten die Knappen für eine kleine Sensation. Aus dem Nichts stellte der FC Schalke 04 unter der Woche Pierre-Michel Lasogga als neuen Spieler vor (hier alle Infos). Noch überraschender: Der Ex-Bundesliga-Star unterschreibt ausschließlich für die U23.

Doch bleibt es dabei wirklich? Nicht selten setzt der FC Schalke 04 auf Personal aus der zweiten Mannschaft, wenn der Kader dünn wird. Ganz aufgegeben hat Lasogga die Hoffnung auf ein Zweitliga-Comeback nicht.

FC Schalke 04: So ist der Lasogga-Plan

Ein Jahr vereinslos, davor drei Jahre in Katar – nein, die schillernde Fußball-Welt hat der Angreifer zuletzt nicht mehr gesehen. An ein Karriereende war dennoch nicht zu denken. Lasogga hielt sich fit, wartete auf Angebote – und dann klopfte der S04 an.

Hier, wo er einst ausgebildet wurde, soll sich der Kreis nun schließen. In der U23 des FC Schalke 04 soll der 31-Jährige Leitwolf sein, die vielen Talente unterstützen, ihnen Dinge beibringen. Im Idealfall schießt er in der Regionalliga einige Tore – und bleibt später in anderer Funktion erhalten.

Ersatz, wenn alles aus dem Ruder läuft?

Irgendwie schwebt dennoch die Frage über dem Transfer, ob er in der kommenden Saison auch in der ersten Mannschaft ran darf. Dort hat der FC Schalke 04 mit Simon Terodde, Sebastian Polter und Marvin Pieringer zwar ein Sturm-Trio. Doch wenn alles aus dem Ruder laufen sollte, wäre Lasogga (27 Tore in 59 Zweitligaspielen) durchaus eine Alternative.

„Der Fußball schreibt immer Geschichten, der Fußball hat immer verrückte Momente“, sagt Lasogga gegenüber der „WAZ„. Und weiter: „Aber darauf konzentriere ich mich nicht.“ Er habe eine klare Aufgabe auf Schalke. Platz für Spinnereien im Kopf sei da kurz nach seiner Ankunft nicht.

FC Schalke 04: U23 will nächsten Schritt machen

Der Knappen-Nachwuchs will mit der Erfahrung Lasoggas den nächsten Schritt machen. Seit vier Jahren spielt die Mannschaft wieder in der Regionalliga. Die Platzierungen seitdem: Platz 9, Platz 8, Platz 9 und nochmal Platz 9.

Man sehnt sich danach, weiter oben anzugreifen, vielleicht irgendwann sogar den Aufstieg in Liga 3 in Angriff zu nehmen. Lasogga hofft auf „eine coole Zeit, aber trotzdem auch eine erfolgreiche Saison“ beim FC Schalke 04.

