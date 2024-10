FC Schalke 04: Harte Selbstkritik! S04-Star lässt nach schwachem Saisonstart tief blicken

Magere acht Punkte nach neun Spielen – das ist die bittere Bilanz des FC Schalke 04 nach knapp einem Viertel der Saison. Königsblau steckt einmal mehr in einer tiefen Krise. Das liegt auch an den schwachen Leistungen der Führungsspieler.

So sucht Derry John Murkin weiterhin nach seiner Form aus dem letzten Jahr. In der vergangenen Saison war er einer der ganz, ganz wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. Auf den Engländer konnten sich Fans, Trainer und Mitspieler stets verlassen. In der laufenden Spielzeit sieht das anders aus.

FC Schalke 04: Murkin unzufrieden mit seiner Leistung

Zwar absolvierte der 25-Jährige bisher alle Pflichtspiele über die volle Distanz, doch seine Auftritte waren nicht im Ansatz so überzeugend wie noch in der letzten Saison. Während er der S04-Defensive in der letzten Saison viel Stabilität gab, ist er derzeit Unsicherheitsfaktor in der Schalker Abwehr.

Murkin selbst ist mit seinen Leistungen keineswegs zufrieden. „Ich habe diese Saison noch nicht sehr gut gespielt, das wissen wir alle. Ich war einfach nicht in Form, habe nicht gut genug gespielt“, erklärte der Linksverteidiger vor der Länderspielpause gegenüber der „WAZ“.

In den kommenden Spielen sollte und möchte er einen Gang hochfahren. Königsblau braucht den Engländer in Topform. Dass er für Königsblau zum Unterschiedsspieler avancieren kann, hat er in der vergangenen Saison bereits unter Beweis gestellt.

Murkin bald nur noch zweite Wahl?

Bei S04 steht derzeit einmal mehr alles auf dem Prüfstand. Zwar erklärte Trainer Kees van Wonderen, dass man eine gewisse Kontinuität in der Mannschaft brauche, doch gesetzt ist derzeit wohl nur Kapitän Kenan Karaman. So wird auch Murkin sich steigern müssen, um seinen Stammplatz zu behalten.

Denn mit Anton Donkor steht eine weitere Option parat. Der Neuzugang kam bisher nicht über die Joker-Rolle hinaus, dürfte jedoch deutlich höhere Ansprüche haben. Sollte sich das Formtief von Murkin weiter durch die Saison ziehen, ist ein Tausch auf dieser Position wohl nicht ausgeschlossen.