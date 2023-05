FC Schalke 04: Gute Nachrichten! Diese Bilder lassen S04-Fans hoffen

Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung nach dem 3:2-Auswärtssieg in Mainz prächtig. Königsblau steht erstmals wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz und darf auf den Klassenerhalt hoffen.

Doch schon am kommenden Samstag steht der FC Schalke 04 vor einer schier unlösbaren Aufgabe. S04 ist zu Gast beim Rekordmeister FC Bayern München, der den Sieg ebenfalls unbedingt braucht. Da trifft es sich gut, dass es vom Trainingsplatz erlösende Nachrichten gibt.

FC Schalke 04: Jenz zurück im Training

Schalke-Trainer Thomas Reis konnte am Dienstagvormittag (9. Mai) mehrere Rückkehrer im Mannschaftstraining begrüßen. Eder Balanta stieg wieder voll ins Team-Training ein und noch viel wichtiger: Auch Moritz Jenz konnte schon wieder Teile der Einheit absolvieren.

Der Abwehrhüne fehlte zuletzt gegen Werder Bremen und Mainz 05 mit muskulären Problemen. Dabei war er mitverantwortlich für den großen Aufschwung der Schalker in der Rückrunde. Jenz sorgte dafür, dass sich die Schalker Defensive endlich stabilisiert. Gegen München könnte er nun endlich sein Comeback feiern.

Moritz Jenz ist beim FC Schalke 04 zurück im Mannschaftstraining. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Noch nicht ganz so weit ist Keeper Ralf Fährmann. Der Schlussmann stand mit Torwarthandschuhen auf dem Trainingsplatz, fing ein paar Bälle. Das Problem: Der 34-Jährige leidet unter einer Muskelverletzung in den Adduktoren – damit sind gerade Abschläge die große Herausforderung. Ob Fährmann in dieser Saison nochmal eingreifen kann, ist unklar. Allerdings machte zuletzt auch Ersatzmann Alexander Schwolow eine ordentliche Figur.

Bülter und Matriciani fehlen

Vergeblich suchten die Schalke-Fans den Siegtorschützen Marius Bülter auf dem Trainingsplatz. Der 30-Jährige trainierte ebenso wie Henning Matriciani individuell in der Halle. Bei Bülter handele es sich laut Klubangaben um Belastungssteuerung, bei Matriciani um eine Vorsichtsmaßnahme.

Am Samstag (15.30 Uhr) ist der FC Schalke 04 zu Gast in der Allianz-Arena. S04 will unbedingt den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Aber: Bayern kann sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Ausrutscher mehr leisten.