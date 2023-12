FC Schalke 04: Legende vor dem Aus? Er kämpft gerade um seine Zukunft

Es wäre wohl ein echter Schock für zahlreiche Fans des FC Schalke 04: Eine waschechte Klub-Legende steht offenbar vor dem Aus, kämpft um seine Zukunft bei den Königsblauen.

Die Fans des FC Schalke 04 erleben seit einigen Jahren eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle, der Krisen-Klub schlittert von einem Problem ins nächste. Aktuell machen die Gelsenkirchener vor allem negative Schlagzeilen mit ihrer Leistung auf dem Platz, denn in der zweiten Liga steht das Team aktuell auf einem desaströsen 16. Platz.

++FC Schalke 04: Darauf haben alle gewartet! Geraerts verkündet es selbst++

FC Schalke 04 muss dringend sparen

Kein Wunder, dass auf Schalke gerade vieles in Frage gestellt wird. Doch nicht nur im sportlichen Bereich geht es für Schalke bergab. Den Verein plagen laut „Bild“ zudem hohe Schulden von 165 Millionen Euro. In der zweiten Liga kann sich Königsblau keine ineffizienten Strukturen leisten. Es muss gespart werden.

Jetzt soll es also nicht mehr nur einigen Spielern an den Kragen gehen (wir berichteten), sondern auch einigen Mitarbeitern des Profi-Leistungszentrums – und auch sein Name soll dabei sein: Gerald Asamoah! Der 45-Jährige ist eine absolute Klublegende, ist bereits seit 1999 auf Schalke.

++FC Schalke 04: Nach wilder Schlägerei – Ultras Gelsenkirchen äußern sich zu Prügel-„Spektakel“++

FC Schalke 04: Tillmann entscheidet wohl über „Asa“-Zukunft

Zum Saisonende läuft sein Vertrag als „Leiter Lizenz“ aus – und soll offenbar auch nicht verlängert werden, wie „Bild“ erfahren haben will! Scheinbar gibt es fachliche Zweifel. Schon im Juni beförderte Sportvorstand Peter Knäbel lieber den bisherigen Chefscout André Hechelmann zum Sportdirektor.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Jetzt könnte Asamoah das endgültige Aus drohen. Die Entscheidung, ob er tatsächlich gehen muss, wird wohl der neue Vorstands-Chef Matthias Tillmann (beginnt offiziell am 1. Januar) treffen. Mutmaßlich könnte er aber als günstiger Klub-Botschafter bleiben. Ob Asamoah das jedoch möchte, ist die andere Frage.