FC Schalke 04: Wechsel von Ex-Star perfekt! Fans staunen Bauklötze

Vor zwei Jahren verließ er den FC Schalke 04 ablösefrei, fand damals ein halbes Jahr lang keinen Klub. Jetzt unterschreibt er einen Vertrag bei einem europäischen Top-Klub, spielt sogar international. Die Rede ist von Nabil Bentaleb.

Dieser Wechsel ist für Fans des FC Schalke 04 wohl nur schwer zu nachzuvollziehen. Ex-Star Bentaleb wechselt für stolze 4,5 Millionen Euro von SCO Angers zum OSC Lille. Der Algerier hat die Wende endlich geschafft.

FC Schalke 04: Bentaleb wechselt zu Lille

Die Geschichte von Nabil Bentaleb wurde schon oft erzählt. 2016 kam er per Leihe von Tottenham zu Schalke, blühte dort richtig auf – sogar so sehr, dass Königsblau 19 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch legte. Was als Traum-Ehe begann, endete in einem Rosenkrieg.

Suspendierungen, Leihen, Trennung – das ganze Programm. An Skandalnudel Bentaleb haben die meisten Schalker wohl keine guten Erinnerungen mehr. Sie denken nur noch an das viele verprasste Geld. Denn Bentaleb verließ den Klub 2021 nach langer Tortur ablösefrei.

Haben wollte Bentaleb im Sommer 2021 aber zunächst keiner. Erst im Winter schlug SCO Angers zu, nahm den Algerier unter Vertrag. Für Angers stellte sich das als Glücksgriff heraus. Bentaleb wurde auf Anhieb Stammspieler, trug in der Rückrunde sogar häufig die Kapitänsbinde. Den Abstieg konnte aber auch der 28-Jährige nicht verhindern.

Rückkehr zu seinem Heimatverein

Für Bentaleb geht es nun aber in der ersten französischen Liga weiter. Der Ex-Schalke-Star wechselt für kolportierte 4,5 Millionen Euro zum OSC Lille, spielt dort sogar in der Europa Conference Qualifikation, um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb.

Bentaleb selbst ist in Lille geboren, kickte von 2004 bis 2009 in der Jugend des LOSC. „Wir sind sehr froh, dass wir endlich die Rückkehr von Nabil Bentaleb zu uns bekanntgeben können. Es war ein langer, schwieriger und anstrengender Prozess, aber wir sind entschlossen geblieben und diese Erfahrung hat uns noch enger zusammengeschweißt“, verkündete Lilles Präsident Olivier Letang stolz.

Die Fans des FC Schalke 04 werden sich angesichts der Entwicklung und der Ablösesumme wohl mächtig die Augen reiben. Vor zwei Jahren wäre das noch undenkbar gewesen.