FC Schalke 04: Nabil Bentaleb attackiert S04-Bosse – „Sie wollen nicht, dass ich Teil des Teams werde“

Gelsenkirchen. Kritisiert, operiert, suspendiert: Nabil Bentaleb steht beim FC Schalke 04 vor einem langen Weg der Rehabilitation – oder vor einem baldigen Abgang.

Undiszipliniertheiten und schwache Leistungen machten den Topverdiener des FC Schalke 04 zum Problem-Profi. Nach überstandener Knie-OP, die einen angestrebten Wechsel im August platzen ließ, darf sich der suspendierte Algerier bei Schalkes Regionalliga-Team anbieten.

FC Schalke 04: Nabil Bentaleb mit schweren Vorwürfen gegen Schneider & Co

Doch Bentaleb fühlt sich von den Königsblauen schikaniert – genauer gesagt von den S04-Bossen. Im Interview mit dem französischen Sportmagazin „Onze Mondial“ geht er die Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Schneider scharf an.

Bis heute sein letztes Spiel für den FC Schalke 04: Nabil Bentaleb beim 1:1 in Nürnberg im am 12. April. Foto: imago images / RHR-Foto

„Konkret wollen sie nicht, dass ich mit dem Team trainiere. Sie wollen nicht, dass ich wieder Teil des Teams werde. Und wenn ich ‚sie’ sage, meine ich das Management und nicht den Trainer“, sagt Bentaleb deutlich.

„Ich warte auf einen Ausweg. Ich habe meinen ganzen Willen gezeigt, wurde in die zweite Mannschaft versetzt und arbeite weiter. Trainer und Management der U23 haben mich gelobt. Aber da ist eine Blockade, etwas ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es kommt von ihnen, nicht von mir.“

Nabil Bentaleb: „Ich will keinen Krieg“

„Es ist gut, bei der zweiten Mannschaft Minuten zu sammeln. Aber es ist nicht das, wonach ich strebe, nicht mein ultimatives Ziel“, so der Algerier gegenüber „Onze Mondial“. Die China-Reise der U23 durfte Bentaleb nicht mitmachen.

„Ich behalte den Kopf oben und arbeite weiter hart. Nur Arbeit zahlt sich aus. Es ist kein Geheimnis, dass meine Situation im Verein etwas kompliziert ist. Aber ich mache, was mir gesagt wurde. Und ich weiß, dass sich das irgendwann auszahlen wird.“

Comeback beim FC Schalke 04 oder Flucht im Winter? „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht woanders umschaue. Aber Schalke ist ein großartiger, respektabler Verein mit fantastischen Anhängern, den ich sehr schätze“, so Bentaleb. „Ich will keinen Krieg. Auch in dieser schwierigen Zeit werde ich immer dankbar sein.“