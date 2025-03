FC Schalke 04: Moussa Sylla weg! Kapitän Karaman schockt alle S04-Fans

Er ist so wichtig für den FC Schalke 04 – das bewies Moussa Sylla in Fürth erneut. Zurück nach langer Verletzung traf er prompt in der letzten Szene zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

Danach sprach der Stürmer über seine Zukunft beim FC Schalke 04 – und ließ alle Fans aufhorchen. Bleibt der Star dem S04 etwa doch über den Sommer hinauserhalten? Nein, stellt Kapitän Kenan Karaman klar. Seine Worte lassen keine Zweifel.

FC Schalke 04: Moussa Sylla wird gehen

Erst ließ er alle Königsblauen jubeln, dann aufhorchen. Zurück nach Muskelfaserriss holte Moussa Sylla den Knappen einen späten und schmeichelhaften Punkt. Dann stellte er sich vor die Mikrofone und sagte klar: Ein Verbleib auf Schalke ist möglich!

Auf die Frage, ob er gerne bleiben würde, antwortete er bei „Sky“: „Auf jeden Fall! Ich habe einen großen Vertrag hier und bin sehr glücklich. Schalke ist ein großer Verein und ich will ihm helfen.“ Aussagen, die bei den Fans sofort für Schnappatmung sorgten.

Karaman: „Manga wird ihn gut ersetzen“

Sein später Treffer zum 3:3 war der nächste Beweis: Der Malier ist nicht zu ersetzen. Und doch wird genau das im Sommer Ben Mangas größte Aufgabe. Denn auch wenn seine Worte anders klangen: Moussa Sylla wird gehen. Der 25-Jährige ist zu gut für die 2. Bundesliga und auch für Schalke. Der Klub ist auf die Ablöse angewiesen, um den nächsten unvermeidlichen Umbruch so stemmen zu können, dass nächste Saison ein aufstiegsfähiger Kader auf dem Rasen steht.

Das weiß auch Kenan Karaman – und macht daraus keinen Hehl. Gerade erst hatte Sylla den Fans Hoffnungen gemacht, da reißt der S04-Kapitän sie wieder aus ihren Träumen. „Anfang dieser Saison waren wir in der gleichen Lage bei der Stürmersuche. Da hat Ben gute Arbeit geleistet. Ich denke, dass er ihn gut ersetzen wird“, sagt sein Stürmer-Kollege der „WAZ„.

Worte, die keinen Interpretationsspielraum lassen: Moussa Sylla wird den FC Schalke 04 verlassen. Und das schon in diesem Sommer. Ein Ersatz könnte schon da sein. Pape Meissa Ba hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen und könnte den Schalke-Star beerben. Einen gleichwertigen Ersatz für den Königstransfer wird sich Königsblau aber wohl nicht leisten können.