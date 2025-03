Greuther Fürth – FC Schalke 04: Wieder schlechte Nachrichten! S04-Profi wird zum Rätsel

Im Spiel gegen Greuther Fürth will der FC Schalke 04 endgültig die Abstiegsgegend verlassen! Mit einem Sieg stünden die Knappen vorerst im gesicherten Mittelfeld und könnten durchatmen. Doch die Aufgabe muss die Mannschaft ohne Taylan Bulut bewältigen.

Der Rechtsverteidiger aus der eigenen Jugend ist die Erfolgsgeschichte der aktuellen Saison. Doch jetzt gibt Bulut den Fans Rätsel auf. Denn auch bei Greuther Fürth gegen den FC Schalke 04 fehlt er.

Greuther Fürth – FC Schalke 04: Bulut wieder nicht fit

Bereits vor der Länderspielpause hatte Bulut bei der Heimniederlage gegen Hannover 96 nicht mitwirken können. Ein Infekt hatte das Knappen-Juwel zum Zuschauen gezwungen. Der Anfang einer Reihe von schlechten Neuigkeiten.

In der Folge hatte Bulut auch die Reise zur U19-Nationalmannschaft absagen müssen. Dort war er eigentlich für die EM-Qualifikationsspiele gegen Finnland und Irland eingeplant gewesen. Letztlich musste Trainer Hanno Balitsch auf ihn verzichten.

Besserung versprach vor dem Duell zwischen Greuther Fürth und dem FC Schalke 04 die Tatsache, dass Bulut eine Woche zuvor wieder Teile des Mannschaftstrainings der Knappen absolvieren konnte. Für einen Einsatz im Frankenland reichte es dann aber doch nicht.

Bulut bleibt in Gelsenkirchen

Während sich seine Mitspieler auf den Weg nach Süddeutschland machten, blieb er in Gelsenkirchen. Was bei einigen Fans die Frage aufwirft, wie es ihm geht und was für einen Infekt er sich da eingefangen hat.

Zumal Bulut sportlich unfassbar wichtig für S04 ist! Nur ein einziges Mal konnten die Knappen in dieser Saison gewinnen, wenn er nicht auf dem Platz stand (1. Spieltag gegen Braunschweig). Seine Leistungen haben ihn längst auf die Scouting-Listen zahlreicher Vereine gebracht. Ein Wechsel im Sommer gilt trotz kürzlicher Vertragsverlängerung als wahrscheinlich. Beim Spiel zwischen Greuther Fürth und dem FC Schalke 04 ersetzt ihn Adrian Gantenbein.