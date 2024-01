FC Schalke 04: Talfahrt gestoppt! Ex-Flop schöpft endlich wieder Hoffnung

Für ein halbes Jahr kickte er auf Leihbasis für den FC Schalke 04. Er sollte dabei helfen, den Abstieg zu verhindern – ohne Erfolg. Seitdem ist seine Karriere die reinste Talfahrt. Die Rede ist von Michael Frey.

Nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 stand Michael Frey in keinem einzigen Pflichtspiel mehr auf dem Platz, doch das könnte sich jetzt endlich ändern. Der 29-Jährige hat einen neuen Verein gefunden.

Ex-Schalke-Flop Frey findet neuen Verein

Im Winter 2023 kam Frey per Leihe von Royal Antwerpen zum FC Schalke 04. Der Schweizer sollte die Offensive beleben und S04 mit seinen Toren zum Klassenerhalt schießen. Das Leihgeschäft war allerdings für beide Seiten nicht von Erfolg gekrönt. Der Angreifer kam zwar 15-mal zum Einsatz, ein Tor konnte er dabei aber nicht erzielen.

Wie zu erwarten, zog der FC Schalke 04 die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro im Sommer nicht. Frey kehrte zurück zu Royal Antwerpen, doch da ereilte ihn der nächste Schock: Frey wurde aussortiert. Einen Verein fand er im Sommer aber nicht. So stand er in der gesamten Hinrunde nicht einmal im Kader, ist seit seinem Abgang bei Schalke ohne Pflichtspieleinsatz.

Jetzt konnte Frey die Talfahrt aber endlich stoppen. Der 29-Jährige hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt in die zweite englische Liga zu den Queens Park Rangers. Das gaben die Engländer am Sonntagabend (28. Januar) offiziell bekannt.

Frey zurück im Abstiegskampf

„Ich bin wirklich sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Frey bei seiner Vorstellung: „QPR ist ein großer Verein mit einer großen Geschichte, einem wunderschönen Stadion und Top-Fans. Für Schweizer Spieler in Großbritannien zu spielen ist eine große Sache, daher war ich sehr froh, als ich zum ersten Mal vom Interesse hörte.“

Für Frey bedeutet der Wechsel zu QPR gleich wieder Abstiegskampf. Der englische Traditionsklub steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. Drei Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer.