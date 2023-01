FC Schalke 04: Spieler gibt Rätsel auf – was ist bloß los mit ihm?

41 Gegentore in 17 Spielen – der FC Schalke 04 ist die Schießbude der Liga. Auch nach dem Jahreswechsel hat S04 die Defensivprobleme noch nicht in den Griff bekommen. Gegen Frankfurt und Leipzig kassierte Schalke insgesamt neun Gegentore.

Chef der Wackel-Abwehr ist Maya Yoshida. Der Japaner ist beim FC Schalke 04 ein Unsicherheitsfaktor und gibt damit ein großes Rätsel auf. Denn noch vor wenigen Wochen spielte der 34-Jährige eine starke Weltmeisterschaft.

FC Schalke 04: Bei der WM top, bei S04 flop

Im Sommer kam Maya Yoshida ablösefrei von Sampdoria Genua zum FC Schalke 04, sollte dort die Rolle des Abwehrchefs übernehmen. Nominell ist Yoshida bei S04 auch der Boss in der Viererkette. Was er nun aber schon seit Wochen und Monaten im Schalke-Trikot auf den Platz bringt, ist aber überhaupt nicht „bosshaft“.

Yoshida ist ein Unsicherheitsfaktor im Defensivverbund. Er leistet sich häufig Stellungsfehler, läuft seinen Gegenspieler dadurch immer wieder hinterher. Seine mangelnde Schnelligkeit ist ein großes Manko. Das Tempo in der Bundesliga bereitet ihm großem Probleme.

Dass Yoshida es auch besser kann, musste Deutschland bei der WM 2022 in Katar schmerzhaft erfahren. Bei der Weltmeisterschaft bildete Yoshida ein starkes Innenverteidigerduo mit dem Ex-Schalker Ko Itakura, führte das Team als Kapitän an und erreichte mit den Japanern in einer Hammer-Gruppe mit Deutschland, Spanien und Costa Rica sogar das Achtelfinale. In der K.o.-Runde war dann gegen Kroatien erst im Elfmeterschießen Schluss.

Maya Yoshida ließ den deutschen Stars kaum Raum zum Atmen. Foto: IMAGO / AFLOSPORT

Warum Yoshida bei der Nationalmannschaft so stabil auftritt, bei Schalker aber ein Unsicherheitsfaktor ist, ist nur schwer zu erklären. Liegt es an seinem Nebenmann? Braucht er einen schnellen Mitspieler an seiner Seite, der seine Geschwindigkeitsdefizite ausgleicht?

Yoshida-Zukunft offen

Sollte Yoshida jedenfalls nicht bald einen deutliche Leistungssteigerung zeigen, droht auch dem 34-Jährigen die Bank. Mit Moritz Jenz bekommt Schalke einen neuen Abwehrhünen dazu – und Sepp van den Berg dürfte auch bald wieder fit sein.

Mehr News:

Ob der Japaner über die Saison hinaus bei Schalke bleibt, ist unklar. „Es ist ganz einfach: Bestreite ich 25 Spiele und wir schaffen den Klassenerhalt, dann bleibe ich, dann verlängert sich mein Vertrag automatisch. Steigen wir ab, endet mein Vertrag. Ich glaube nicht, dass Schalke mich für die 2. Bundesliga behalten möchte“, sagte Yoshida im Dezember gegenüber der „WAZ“.