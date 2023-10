FC Schalke 04: Kreutzer sorgt für dicke Fragezeichen – wie geht der neue Trainer DAMIT um?

Angeschlagen wie selten geht der FC Schalke 04 in die Länderspielpause. Auch im zweiten Spiel unter Interimscoach Matthias Kreutzer gab es keine Punkte. Durch die Niederlage gegen Hertha BSC Berlin bleibt man auf dem Relegationsplatz – allerdings dem um die 3. Liga.

Der neue Cheftrainer muss es richten. Aller Voraussicht nach nimmt sich der Belgier Karel Geraerts dieser Aufgabe an (hier alle Infos). Interessant zu sehen wird sein, wie der neue Mann beim FC Schalke 04 mit einigen der Kreutzer-Fragezeichen umgeht.

FC Schalke 04: Was wird aus Ihnen?

Als die Fans der Knappen am Sonntag auf die Aufstellung blickten, die Kreutzer gewählt hatte, staunten sie wie so oft nicht schlecht. Dass Assan Ouedraogo und Yusuf Kabadayi mal wieder nur von der Bank kamen, wurmte viele.

Denn in den vielen Wochen der Niederlagen waren die beiden Jungspunde nahezu die einzigen Akteure, die so etwas wie Gefahr entwickelten. Kaum stehen sie auf dem Feld, ist S04 mysteriöserweise plötzlich besser. In der Startelf sah Kreutzer sie dennoch nicht.

Auch im Tor wechselte der Coach des FC Schalke 04. Justin Heekeren begann statt Michael Langer. Dabei hatte der Oldie seit seiner Einwechslung gegen Magdeburg eigentlich zu überzeugen gewusst. Und wie es die Ironie des Schicksals wollte, griff ausgerechnet Heekeren bei seinem Debüt dann auch noch daneben.

Geraerts muss mit Vorhaben brechen

Geraerts soll gegen Hertha schon im Stadion dabei gewesen sein. Dementsprechend dürfte er gesehen haben, dass einmal mehr Kabadayi und Ouedraogo nach ihren Einwechslungen die gefährlichsten Spieler waren.

An ihnen als Stammspieler kommt der neue Trainer eigentlich nicht vorbei – Belastungssteuerung hin oder her. Bisher setzte S04 auf ein behutsames Aufbauen der Youngsters. Ob Trainer Nummer 3 das auch noch so sieht?

FC Schalke 04 hofft auf Rückkehrer

Wenigstens im Tor dürfte sich die Situation von selbst entspannen. Zwar fehlt Marius Müller noch lange, doch nach der Länderspielpause dürfte Ralf Fährmann wieder fit sein. Das Klub-Urgestein ist vor Langer und Heekeren die Nummer 2.