FC Schalke 04: Paukenschlag vor Hertha-Spiel! ER soll neuer S04-Boss werden

Kurz vor dem Spiel gegen Hertha BSC ist der Name des neuen CEO des FC Schalke 04 durchgesickert. Mitten im Vorlauf offenbarte plötzlich Sky-Reporter Yannik Erkenbrecher, wer der neue S04-Boss werden soll.

Nach Informationen von Sky wird Matthias Tillmann, bislang CFO von trivago, der neue CEO des FC Schalke 04. Tillmann und Aufsichtsratschef Axel Hefer kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei dem Unternehmen.

FC Schalke 04: Tillmann soll neuer Schalke-Boss werden

„Er wird zeitnah in der Länderspielpause vorgestellt werden“, kündigte Schalkes Aufsichtsratschef Axel Hefer vor kurzem in einem Interview an. Jetzt ist offenbar schon vorzeitig durchgesickert, wer der neue CEO des FC Schalke 04 werden soll. Es handelt sich dabei offenbar um Matthias Tillmann.

Mehr in Kürze…