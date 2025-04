FC Schalke 04: Nächster Paukenschlag um Matriciani! Jetzt ist es offiziell

Wie auch für viele andere Profis endete für Henning Matriciani im vergangenen Sommer die Zeit beim FC Schalke 04 – zumindest vorerst. Denn für den Publikumsliebling ging es für eine Saison auf Leihbasis zu Waldhof Mannheim.

Nach jetzigem Stand kehrt der 25-Jährige im Sommer zum FC Schalke 04 zurück. Bis dahin kämpft der Defensivspezialist in Liga drei allerdings noch um den Klassenerhalt. Wenige Spieltage vor Saisonende gibt es für Matriciani jedoch einen echten Paukenschlag!

FC Schalke 04: Nächster Trainerwechsel bei Matriciani-Klub

Gerade einmal 203 Tage konnte sich Bernhard Trares im Traineramt bei Waldhof Mannheim halten. Der 59-Jährige hatte erst im September letzten Jahres den Posten von Marco Antwerpen übernommen, konnte den Klub allerdings nicht aus der Abstiegszone führen. Am Mittwoch (9. April) war die Entscheidung schließlich offiziell: Trares muss gehen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Noch vor Amtsantritt – Baumann geht drastischen Schritt

Nur einen Tag später haben die Mannheimer Bosse bereits einen Nachfolger vorgestellt. Dominik Glawogger wird von nun an die Geschicke beim SVW leiten. Eine überraschende Wahl, schließlich hatte der erst 35-jährige Österreicher zuvor noch keine Position im Profibereich inne. Seine letzte Station: Regionalligist Teutonia Ottensen. Dort war der gebürtige Grazer im Februar 2024 entlassen worden.

Trainer-Lizenz fehlt

Die bisherige Trainer-Vita Glawoggers liest sich also eher beschaulich. Dazu kommt: Die für die dritte Liga erforderliche UEFA-Pro-Lizenz fehlt jungen Trainer noch. Um dieses Problem zu umgehen, wird Asif Saric als Co-Trainer nach Mannheim zurückkehren. Der 60-Jährige arbeitete bereits in selbiger Position in der Saison 2022/23 unter Christian Neidhart beim Waldhof.

Den Klassenerhalt haben Matriciani und seine Mannschaft sechs Spieltage vor Saisonende noch in der eigenen Hand. Das Ein-Punkte-Polster auf einen Abstiegsplatz lädt allerdings nicht gerade zum Ausruhen ein.