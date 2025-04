FC Schalke 04: Noch vor Amtsantritt – Baumann geht drastischen Schritt

Die monatelange Suche des FC Schalke 04 nach einem neuen starken Mann im Sport. Nun ist klar: Ex-Werder-Boss Frank Baumann wird das Zepter bei Königsblau übernehmen. Der erfahrene Funktionär ist bereits vom Aufsichtsrat abgesegnet worden.

Offiziell ist der Neu-Schalker noch nicht im Amt. Der 49-Jährige scheint derzeit noch die letzten Vorbereitungen für seinen Job beim FC Schalke 04 zu treffen. Dabei geht er einen drastischen Schritt.

FC Schalke 04: Baumann zieht Schlussstrich bei Werder

25 Jahre lang arbeitete Baumann für den SV Werder Bremen. 1999 wechselte der Ex-Profi als Spieler vom 1. FC Nürnberg an die Weser. Seitdem durchlief er die gesamte Funktionärslaufbahn – über den Assistenzjob in der Geschäftsführung bis Geschäftsführer Sport. Jenen Posten hatte er ganze acht Jahre lange inne.

Er trägt Grün-Weiß weiterhin im Herzen, doch für seinen Job in Gelsenkirchen möchte er sich nun öffentlich von Werder distanzieren. Laut „Kicker“ möchte er noch vor seinem Amtsantritt bei Königsblau seine Investorenanteile bei Werder Bremen abgeben.

++ Schalke 04: Nach Baumann-Hammer! Diese Frage stellt sich jetzt jeder Fan ++

Baumann beteiligte sich im vergangenen Jahr mit seinem Privatvermögen an dem sogenannten regionalen Bündnis, das für eine Übernahme von 18 Prozent der Anteile an der ausgegliederten SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA eine Kapitalerhöhung von 38 Millionen Euro einbrachte. Doch diese Anteile möchte er nun verkaufen.

Baumann möchte klare Verhältnisse schaffen

Laut „Kicker“ möchte Baumann für klare Verhältnisse sorgen, bevor er mit seinem Werder-Investment und seinem Engagement bei Schalke 04 möglicherweise in Interessenkonflikte gerät. Damit macht er klar: Er möchte sich voll und ganz auf S04 einlassen, sich mit dem Revierklub identifizieren und auch nach außen als S04-Boss und nicht als Investor bei Bremen gesehen werden.

Weitere News:

Wann genau Baumann seine Arbeit bei S04 offiziell aufnehmen wird und wann er seine Anteile bei Werder verkauft bekommt, ist noch nicht ganz klar. Fakt ist: Baumann möchte mit voller Energie und voller Hingabe seinen Job auf Schalke angehen.