FC Schalke 04: Jetzt geht alles ganz schnell! Star verlässt S04

Es hatte sich in den letzten Wochen angebahnt, jetzt geht offenbar alles ganz schnell: Der FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim haben eine Einigung in den Verhandlungen um Marius Bülter. Laut einem Medienbericht ist der Deal nun fix.

Nach zähen Verhandlungen gab es jetzt offenbar einen Durchbruch. Marius Bülter wechselt für eine stattliche Summe zur TSG Hoffenheim, der FC Schalke 04 konnte seine Forderung offenbar durchsetzen.

FC Schalke 04: Bülter wechselt zu Hoffenheim

„Aus Hoffenheim gibt es auch noch nichts Neues. Wir sind weiterhin in Gesprächen. Schauen wir mal, was die neue Woche bringt“, sagte S04-Sportdirektor Andre Hechelmann noch am Samstag (01. Juli) nach dem ersten Testspiel gegen Spelle-Venhaus. Jetzt gab es wohl einen Durchbruch.

+++ FC Schalke 04: Nächster Amateur-Goldgriff? No-Name-Neuzugang lässt alle sofort staunen +++

Laut einem Bericht von „Sky“ steht der Wechsel von Bülter zur TSG Hoffenheim kurz bevor. Demnach habe man sich auf eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro plus weitere mögliche Bonuszahlungen in Höhe von drei Millionen geäußert. Den Medizincheck soll er am Donnerstag (06. Juli) oder Freitag (07. Juli) absolvieren. Bei der TSG Hoffenheim erhält Marius Bülter dem Bericht zufolge einen Vertrag bis 2026.

+++ FC Schalke 04: Wechsel-Wende bei Wunschspieler – ist DIESER Transfer nun vom Tisch? +++

Zunächst sollen die Hoffenheimer lediglich zwei Millionen Euro geboten haben. Mit der Ablösesumme von drei Millionen Euro plus Boni konnte man sich schließlich einigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer ersetzt Bülter?

Aber: Schalke muss auch seinen besten Torjäger ersetzen. Mit elf Saisontoren hatte Bülter großen Anteil daran, dass Königsblau noch bis zum Saisonende um den Klassenerhalt kämpfte. Als mögliche Alternative gilt Tim Skrake, der in der Rückrunde auf Leihbasis bei S04 kickte.