FC Schalke 04: Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich! S04 rückt mit der Sprache heraus

In letzter Sekunde darf der FC Schalke 04 einen Punkt bei Greuther Fürth bejubeln. Doch das späte Erfolgserlebnis müssen die Knappen teuer bezahlen! Torwart Loris Karius musste bereits vor der Pause verletzt den Platz verlassen.

Einen Tag später bestätigte der FC Schalke 04 die schlimmsten Befürchtungen! Karius hat sich eine so schwere Verletzung zugezogen, dass er in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten wird. Und nicht nur das. Auch ein weiterer Profi kehrte verletzt aus dem Frankenland zurück.

FC Schalke 04: Saisonaus bei Karius!

Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als das Unglück seinen Lauf nahm. Karius war aus seinem Tor geeilt, um den heranstürmenden Felix Klaus zu stoppen. Dieser fiel im Zweikampf mit der Schalke-Verteidigung und berührte Karius dabei am Bein.

Sofort eilten die Teamärzte herbei, versorgten den Keeper minutenlang. Schließlich humpelte er mit bandagiertem Bein unter dem Applaus der Zuschauer vom Feld. Bereits da ahnten viele Fans des FC Schalke 04 nichts Gutes – und sie sollten Recht behalten.

Am Tag nach dem Spiel verkündeten die Knappen: Karius hat sich eine strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen. Damit wird er in der laufenden Saison kein Spiel mehr absolvieren können.

Auch Antwi-Adjei angeschlagen

„Seine Verletzung zum jetzigen Zeitpunkt ist großes Pech“, erklärte Sportdirektor Youri Mulder in einem Statement. „Wir werden Loris bei der Reha bestmöglich mit unserem medizinischen Team unterstützen.“ Zunächst gehe es darum, den Spieler optimal zu versorgen.

Ähnliches gilt auch für Christopher Antwi-Adjei, wenngleich dieser nicht so schwer verletzt wie Karius aus Fürth zurückkehrte. Antwi-Adjei habe sich eine leichte Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen, teilte der FC Schalke 04 mit.

Beim Flügelspieler sei unklar, wann er wieder trainieren kann. Dies sei vom Heilungsverlauf der Verletzung abhängig. Ein Saisonaus befürchtet man beim ihm allerdings wohl nicht.