FC Schalke 04: Van Wonderen bestätigt Karius-Hammer – und enthüllt neue Details

Jetzt soll es der neue Torwart richten. Als der FC Schalke 04 am Freitagabend (28. Februar) Preußen Münster empfing, stand Loris Karius zwischen den Pfosten. Das hatte Trainer Kees van Wonderen bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigt.

Ein durchaus brisanter Schachzug war er doch mit einigem Risiko verbunden (hier mehr dazu lesen). Doch der Trainer des FC Schalke 04 war von seiner Entscheidung überzeugt. Warum das so ist, begründete er ausführlich.

FC Schalke 04 lässt Winter-Zugang von der Leine

Die Torwart-Rotation in der Winterpause hatte bei den Knappen gleich Spekulationen geschürt. Während man Ron-Thorben Hoffmann nach Braunschweig abgab, holte man stattdessen den einstigen Champions-League-Finalisten Karius ins Boot. Früh bezweifelten Experten und Fans, dass dieser nur kommen würde, um sich auf die Bank zu setzen.

Knapp anderthalb Monate später war es jetzt so weit. Nachdem Justin Heekeren zuletzt nicht gänzlich überzeugen konnte, nahm der FC Schalke 04 – mal wieder – einen Torwarttausch vor. Davon versprach sich van Wonderen einen wichtigen Impuls für die Mannschaft.

„Wir wissen alle, wie erfahren Loris ist und was er mitbringt“, erklärte der Niederländer. „Er ist seit knapp zwei Monate bei uns und kommt immer besser in den Rhythmus. Wir glauben, dass er der Mannschaft jetzt mit seiner Erfahrung und seiner Leistung helfen kann.“

6-Punkte-Spiel für S04

Das war auch bitter nötig, denn im Tabellenkeller stand für die Knappen gegen Münster ein klassisches 6-Punkte-Spiel an. Mit dem knappen 1:0-Sieg gegen den Aufsteiger konnte man dem Keller erstmal wieder entfliehen.

Eine überragende Rolle spielte dabei auch Loris Karius, der zahlreiche Großchancen vereiteln konnte und in den Schlussminuten zum Helden avancierte. Van Wonderens Vertrauen in den Winterzugang des FC Schalke 04 war also berechtigt.