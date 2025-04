FC Schalke 04: Leih-Spieler geht durch die Decke – S04-Bosse lecken sich die Finger

Eine Gala nach der anderen! Während beim FC Schalke 04 nach dem desaströsen 0:2 in Regensburg der Haussegen schief hing, sorgt ein Konkurrent für ein Ausrufezeichen nach dem nächsten. Dabei wirkte Eintracht Braunschweig zwischendurch schon abgeschlagen.

Doch auf einmal kann der BTSV nicht mehr verlieren. Und ausgerechnet ein Leih-Spieler des FC Schalke 04 hat daran enormen Anteil: Lino Tempelmann. Dessen Leistungen dürfte auch die S04-Bosse sehr interessieren.

FC Schalke 04: Tempelmann brilliert

Paderborn, Hamburg, Kaiserslautern – was für ein Kellerkind nach einem Horror-Programm im Saisonendspurt klingt, entpuppt sich für Braunschweig als Jackpot. Alle drei Aufstiegsaspiranten fegten die Löwen in den vergangenen Wochen vom Feld. Mit dem 2:0-Sieg am 30. Spieltag gegen Kaiserslautern baute sich die Eintracht zudem ein Polster auf die Abstiegsränge.

Einer der gefeierten Helden bei diesem wichtigen Sieg war dabei mal wieder Lino Tempelmann. Nach 51 Minuten traf er zunächst mit einem überlegten Abschluss ins linke Eck zum 1:0. Keine zwei Minuten später jubelte Braunschweig schon wieder. Tempelmann hatte Rayan Philippe mustergültig bedient, der Franzose eiskalt abgeschlossen.

Der Leih-Schritt im Winter weg vom FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) hat sich für Tempelmann bisher komplett ausgezahlt. Für Braunschweig verpasste er seither keine einzige Minute, steuerte insgesamt schon sechs Treffer und zwei Vorlagen bei. Bleibt die Eintracht in der Liga, hat er einen enormen Anteil daran.

S04 wittert Sommerdeal

Und das könnte auch für die Knappen erfreuliche Auswirkungen haben. Den Vereinen in der zweiten Liga dürften die Leistungen Tempelmanns nicht entgehen. Angesichts seines Höhenflugs dürften im Sommer ein paar Angebote herein flattern. Tempelmann, der in Gelsenkirchen nie wirklich Fuß fassen konnte, könnte dann doch noch zu einem lukrativen Geschäft werden.

Oder: Ben Manga und Co. entscheiden sich dazu, Tempelmann doch noch eine Chance beim FC Schalke 04 zu geben. Ein Umbruch kündigt sich schon wieder an, für gutes Personal ist nicht übermäßig viel Geld da.

In dem Fall könnte ein Leihrückkehrer im Höhenflug wie gerufen kommen, um auf Schalke doch noch den Durchbruch zu schaffen. So oder so: Für die Schalke-Bosse ist die Tempelmann-Situation gerade eine Win-win-Situation.