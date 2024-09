FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Sorgen vor Topspiel! Bitterer Ausfall droht

Vor dem Spiel FC Schalke 04 – 1. FC Köln muss Trainer Gerhard Struber schlechte Nachrichten verkünden. Die Kölner müssen um den Einsatz ihres Kapitäns Timo Hübers bangen. Der 28-Jährige droht auszufallen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 erklärte Struber, dass Hübers nach wie vor an einem Infekt leide. Der Kapitän der Kölner steht gewaltig auf der Kippe.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Hübers wackelt

Auch am Freitag fehlte Hübers beim 1. FC Köln im Mannschaftstraining. Der Innenverteidiger leidet unter einem Infekt. Es ist unklar, ob er gegen den FC Schalke 04 zum Einsatz kommen kann.

„Timo Hübers ist noch krank, er wackelt, aber wir hoffen das Beste und dass er morgen einsteigen kann“, erklärte Struber auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Schalke. Und Hübers ist nicht der einzige Ausfall, den Köln verkraften muss. Auch Mark Uth wird weiterhin fehlen. Er leidet unter Adduktoren-Problemen.

+++ FC Schalke 04: Große Ernüchterung bei Ex-Keeper Müller – er kann nur machtlos zusehen +++

Eigentlich sollte der Angreifer, der auch schon beim FC Schalke spielte, in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ein Einsatz gegen seinen Ex-Klub kommt aber zu früh. „Die Tests haben leider gezeigt, dass er noch nicht auf den Platz konnte. Wir schauen uns die Situation in Ruhe an und arbeiten weiter im individuellen Bereich. Wir wünschen uns natürlich, dass er schnellstmöglich ins Team-Training zurückkommt. Wir können aber keine Prognose geben, wann es weitergeht“, sagte Kader-Manager Thomas Kessler.

Das könnte dich auch interessieren:

Vier Ausfälle bei Schalke

Beim FC Schalke 04 fehlen im Topspiel Aris Bayindir (Infekt), Emil Höjlund (Trainingsrückstand), Tomas Kalas (Patellasehnenentzündung) und Bryan Lasme (Trainingsrückstand). Paul Seguin und Adrian Gantenbein sollten hingegen rechtzeitig fit werden.