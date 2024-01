FC Schalke 04: Transfer-Klartext! Star lässt keine Zweifel zu

Mit sechs Treffern und vier Vorlagen war Kenan Karaman in der Hinrunde der beste Scorer beim FC Schalke 04. Damit zählt er für Königsblau zu den wichtigsten Spielern, weckte aber auch gleichzeitig das Interesse anderer Vereine.

Jetzt hat Kenan Karaman Transfer-Klartext gesprochen: Der Stürmer wird den FC Schalke 04 in diesem Winter definitiv nicht verlassen.

FC Schalke 04: Karaman bleibt!

„Nein. Ich werde in diesem Winter nicht wechseln. Natürlich fühle ich mich geehrt, wenn andere Vereine Interesse an mir zeigen, aber für mich ist das kein Thema“, stellte Karaman jetzt in einem Interview mit dem „kicker“ klar.

Es habe schon ein paar Vereine gegeben, vor allem aus dem Ausland, die sich nach einem Wechsel erkundigt hätten. Karaman hat allerdings nur Augen für Schalke: „Ich habe meinem Berater gegenüber klar signalisiert, dass ich auf Schalke bleiben will. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar nicht erst wissen will, wenn sich jemand meldet“, so der 29-Jährige.

Mit dem FC Schalke 04 hat er noch einiges vor und die Europameisterschaft voll im Blick. Sein großer Traum ist es, mit der Türkei in Deutschland an der EM teilzunehmen. „Ich denke, dass Schalke 04 eine besondere Präsenz hat, die vielleicht in die Bewertung mit einfließt. Aber klar, wir müssen mit Schalke deutliche Fortschritte in der Tabelle machen, wovon ich wie gesagt überzeugt bin. Das würde dann auch meine EM-Chancen erhöhen“, erklärte Karaman.

„Noch keine Gedanken gemacht“

Wie es für den Stürmer im kommenden Sommer weitergeht, ist allerdings noch nicht geklärt: „Mein nächster Vertrag wird mit Blick auf mein Alter besonders wichtig für mich sein, dessen bin ich mir bewusst, und mir ist das Thema auch wichtig. Über einen genauen Zukunftsplan habe ich mir aber noch keine weiteren Gedanken gemacht, zumal mein aktueller Vertrag auf Schalke noch bis 2025 gilt.“