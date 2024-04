FC Schalke 04: Rätsel um Karaman – jetzt klärt Geraerts auf

Der FC Schalke 04 steht vor den Wochen der Wahrheit. Bei noch sieben verbleibenden Spieltagen steht der S04 zwar auf Tabellenplatz 14, jedoch ist der Klassenerhalt keinesfalls gesichert. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel in Hannover an. Kenan Karaman galt bis zuletzt als fraglich. Nun klärt Trainer Karel Geraerts auf.

Der Offensivmann gehörte in einer bislang eher düsteren Saison des FC Schalke 04 zu den wenigen konstanten Lichtblicken. Mit neun Saisontoren und sieben Assists ist der 30-Jährige an mehr als jedem dritten Tor direkt beteiligt. Rund um den Deutsch-Türken ranken sich immer wieder Verletzungsgerüchte. Trainer Geraerts gibt nun Entwarnung.

FC Schalke 04: Karaman fühlte sich „müde“

Auf der Spieltags-Pressekonferenz sagte Geraerts auf Nachfrage: „Er hat sich zum Start der Woche im Training ein bisschen müde gefühlt“. Nicht das erste Mal, dass Karaman zu Wochenbeginn pausieren muss. Ein Anzeichen, dass er zu viel Last auf sich tragen muss?

Trainer Geraerts gibt aber Entwarnung: „Er hat individuell trainiert, ist für Sonntag aber bereit“, so der 42-jährige Belgier. Gegen Hannover wird Karaman dringend benötigt. Die 96er stehen auf Platz fünf und haben noch alle Chancen, den Aufstieg zu erreichen. Das Hinspiel auf Schalke gewannen die Knappen 3:2. Nun ist man jedoch der klare Außenseiter.

Geraerts gibt sich bei Langzeitverletzten optimistisch

Auch bei den Langzeitverletzten gelobt Trainer Geraerts Besserung. Zwar stehen mit Brandon Soppy und Ron Schallenberg Kandidaten für die Startelf wohl nicht zur Verfügung, jedoch sind Danny Latza und Lino Tempelmann auf dem Weg der Besserung: „Sie haben diese Woche das Mannschaftstraining zum Teil mitgemacht. Sie kommen Schritt für Schritt zurück“.

Dominick Drexler steht ebenfalls zur Verfügung. Probleme mit der Wade hatten das Trainerteam und Geraerts zunächst Sorgen gemacht, nun gibt der Trainer jedoch Entwarnung: „Er hat gestern und heute beschwerdefrei mittrainiert“, so Geraerts. Für Hannover sollte der 33-Jährige somit zur Verfügung stehen.