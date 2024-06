FC Schalke 04: Karaman-Hammer? Anzeichen verdichten sich

Er war vergangene Saison ohne Zweifel der wichtigste Spieler beim FC Schalke 04: Kenan Karaman. Mit seinen 13 Toren und neun Vorlagen war er der beste Scorer der Königsblauen – und damit hauptverantwortlich für den Nicht-Abstieg.

Kein Wunder also, dass es für den Stürmer auf der einen Seite Interessenten gibt, der FC Schalke 04 ihn andererseits aber auch halten will. Dafür könnte auf Karaman bald eine neue Aufgabe zukommen. Überzeugt sie ihn von einem Verbleib?

FC Schalke 04: Neue Aufgabe für Karaman?

Einmal mehr muss sich S04 umstrukturieren. Viele der Vorhaben aus dem letzten Sommer sind nicht aufgegangen. Zudem muss Trainer Karel Geraerts einen neuen Kapitän finden. Simon Terodde beendet bekanntermaßen seine Karriere und kann die Binde daher nicht mehr tragen.

Es stellt sich also die Frage nach einem neuen Spielführer. Und hier könnte Karaman ins Spiel kommen. Mit seinen Leistungen hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen. Zudem hat er sich mehr und mehr zum Fanliebling beim FC Schalke 04 entwickelt.

Zuletzt hatte es bereits Anzeichen gegeben, dass die Kapitänswahl auf Karaman fallen könnte (hier mehr erfahren). Jetzt berichten auch die „Ruhr Nachrichten“, dass es „durchaus vorstellbar“ sei, dass der Stürmer „die Kapitänsbinde tragen darf“.

S04 pokert

In jedem Fall würde Karaman bei einem Verbleib wohl in den Mannschaftsrat aufrücken. Dieser muss wohl so gut wie neu besetzt werden. Neben Terodde verlässt auch Michael Langer den Verein. Mit Dominick Drexler, Ralf Fährmann und Henning Matriciani sollen drei weitere Mitglieder des Rates den Klub eigentlich verlassen.

Ob das allerdings letztlich reicht, Karaman zu einem Verbleib zu bewegen? Das bleibt abzuwarten. In jedem Fall ist man von S04-Seite bereit, sich auf einen Poker einzulassen und das Gehalt des Spielers nachzubessern. Für den wichtigsten Spieler ist man bereit, tief in die Tasche zu greifen.